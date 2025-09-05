Jaizkibel denuncia que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres»

La compañía Jaizkibel considera que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres» y que «están dispuestos a hacer cualquier ... cosa para no cumplir» las normas.

Para Jaizkibel, el recurso de Haose al decreto demuestra que «la única imposición es la que ellos ejercen. Llaman 'decretazo', imposición del alcalde… a las resoluciones que no les gustan, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para no cumplirlas».

Recuerda la compañía igualitaria que «el año pasado demostraron que su principal problema eran las imágenes de encuentro con la compañía que acepta la participación de las mujeres y se escondieron en un párking y renunciaron a la tradición del horario por no reunirse con nosotras».

Desde Jaizkibel entienden que la solicitud de medidas cautelarísimas «es gravísima, porque si se aprobara dejarían sin fiesta, sin alarde al pueblo de Hondarribia el 8 de Septiembre de este año. Prefieren que no haya celebración a compartir los espacios con las mujeres. Olvidan, sin embargo, que la fiesta no es de ellos, es del pueblo. Y el máximo representante de la ciudadanía hondarribitarra es el alcalde».

Jaizkibel recuerda cómo «hemos dicho claramente que el decreto de este año no lo compartimos. Pero no compartirlo, o criticarlo, no nos llevará a no legitimarlo. El 8 de septiembre estaremos en los lugares y horas solicitadas, y el 7 de septiembre en la salve y el aurresku».