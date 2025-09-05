Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaizkibel está citada el día 8 a las 7.45 en Gernikako Arbola, desde donde saldrá a las 8.00 F. de la Hera

Jaizkibel denuncia que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres»

Recuerda que no comparte el decreto pero que lo cumplirá

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:52

La compañía Jaizkibel considera que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres» y que «están dispuestos a hacer cualquier ... cosa para no cumplir» las normas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jaizkibel denuncia que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres»

Jaizkibel denuncia que «Haose prefiere dejar al pueblo sin fiesta que compartir espacios con las mujeres»