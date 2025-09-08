Jaizkibel celebra, reivindica y activa su estrategia para un alarde público e igualitario Jaizkibel celebró su desfile con ambiente festivo y reivindicativo, cumpliendo sus horarios y con la solidaridad con Palestina muy presente

Jaizkibel Konpainia disfrutó de su desfile por la mañana y también por la tarde, cuando volvió a repetir con el 'zapatero'.

Iñigo Morondo Hondarribia. Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55

Un ambiente que navega entre lo festivo y lo reivindicativo impregnó el desfile de Jaizkibel Konpainia por el recorrido del Alarde, más directo que otras veces porque buena parte de la compañía lució, por encima o en vez de su habitual pañuelo de colores, pañuelos palestinos.

Hubo aplausos y muchos irrintzis al paso de la compañía; también mucha indiferencia por parte de la gente que aguardaba en las aceras a que llegara el Alarde. Ningún conflicto, un cumplimiento escrupuloso de los horarios y, colgando del puente de San Nicolás, además de un pañuelo gigante de color morado, una pancarta que decía, 'Eredu zara, Jaizkibel'. De todas las personas que disfrutaron el camino, seguramente pocas lo hicieron tanto como Itxaro Arrieta Goikoetxea, la cantinera de Jaizkibel de este año, que desfiló muy sonriente.

Mañana

09 00. Diana a cargo de los dulzaineros Goizut.

11 00. En el paseo Butrón, 'XV moto lasterketa', hasta cuatro años. Los participantes deberán llevar sus motoso y correpasillos adaptados.

De 11 00 a 13.30. En Gernikako Arbola, parque infantil gigante, también de 17.00 a 20.00. En caso de mal tiempo se trasladará al frontón Jostaldi.

De 11 00 a 13.30. En Gernikako Arbola, paseos en Shetland y ponis, a cargo del Club Hípico Jaizubia.

De 11 00 a 13.30. En Kasino Zaharra, Gazte Kanttua, juegos y parque joven, de 12 a 16 años. Seguirá por la tarde, de 16.30 a 19.00.

12 00. En el paseo Butrón, Talleres de gastronomía Txiki Chef (de 5 a 12 años).

12 30. En la calle Mayor, sokamuturra, amenizada por los dulzaineros Goizut. Está totalmente prohibida la participación a menores de 16 años.

Tarde

16 30. En Gipuzkoa Plaza, 'XVII concurso de puzzles por parejas'. De 3 a 5 años, puzzle de 50 piezas; de 6 a 8, 100 piezas; de 9 a 11, 200 piezas; de 12 a 16, 300 piezas.

17 00. Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el casco histórico y La Marina, la comparsa de gigantes y cabezudos Izugarria recorrerá las calles de la ciudad.

18 00. Desde Gernikako Arbola hasta Arma Plaza, ezpata dantza y brokel-dantza a cargo de Kemen Dantza Taldea.

Noche

De 20 00 a 23.00. En la calle San Pedro, Punto Violeta de información sobre agresiones machistas. Se trasladará al auditorio de 23.00 a 8.00.

21 00. En la calle San Pedro, encierro de toros de fuego. El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los participantes.

22 30. En Arma Plaza, actuación del grupo Mariachi Principal de México.

22 30. En La Benta, actuación del grupo Kaotiko.

En una jornada marcada por un decreto igual al del año pasado, las cosas fueron bastante distintas. Al salir, muchos de los cientos de componentes de la compañía miraron de reojo a su izquierda para ver que medio centenar de integrantes del Alarde, incluidos banderines y cantineras, estaban en la parte final de Gernikako Arbola mientras ellos recorrían Harresilanda.

Al pasar ante la iglesia, la capitana, Nora Ferreira, entregó al alcalde Enparan una carta. Pedía al primer edil pasos adelante y que priorice en sus decretos y diálogos «a quien defiende los derechos de las mujeres y no a quien sólo quiere que no participen». También le anunciaba «un cambio de estrategia» por parte de la compañía, «después de 25 años en los que hemos sido siempre los que estábamos a favor de hablar, de juntarnos, de convivir».

Poco después de que en el rompan filas matinal Ferreira diera cuenta del contenido de la misiva, Garoa Lekuona, concejal del equipo de Gobierno por EH Bildu, anunció que su grupo ha puesto ya sobre la mesa del alcalde «una propuesta nueva en la que empezar a trabajar desde mañana mismo». Una propuesta que, explicó la edil, responde a la idea de que «llevamos demasiado tiempo gestionando el conflicto y hay que empezar a gestionar la solución».