24 equipos sénior y otros cinco de pequeños participaron en el torneo de voley-playa organizado por Harresi.

Jagobasket se impuso en el campeonato de basket 3x3 de Vikings Basket

29 equipos participaron en el torneo de voley-playa de Harresi Bolei Kluba

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

El equipo Jagobasket se impuso en el cuarto torneo de basket 3x3 organizado por Vikings Basket y Sport Mundi. Estaba anunciado en Amute pero por la previsión de mal tiempo se trasladó a Hondartza Kiroldegia. Sí que jugaron en Amute, por la tarde, los más jóvenes.

Participaron doce equipos, que pudieron jugar cinco partidos en la liguilla. En semifinales Jagobasket se impuso en la canasta de oro tras empate, igual que en la final, donde el partido contra Estrella Floja acabó con 7-7.

Vladimiro García, Asier Añorga, Alberto Villegas y Urko Vitoria, con una media de 45 años, formaron el equipo ganador, mientras que el finalista estaba compuesto por veinteañeros del equipo sénior de Ikasbasket.

También en el programa de fiestas estaba el torneo de voley playa organizado por Harresi Bolei Klub, que celebró igualmente su cuarta edición, con la participación de 24 equipos sénior, tres de categoría cadete y dos de infantil.

En la final de los mayores se impuso Estanco Agirre contra Grupo 1, mientras que Peña Bolei y Agian fueron los ganadores de las otras dos competiciones.

