IZ4 Ikasbasket quiere jugar otra vez la Final Four de la copa

Como el año pasado, IZ4 Ikasbasket Hondarribia quiere disputar la Final Four de la copa. Para ello, las hondarribitarras deberán derrotar el domingo a las 17.45 al Askartza en Hondartza, en la eliminatoria de cuartos de final.

La de octavos se jugó también en Hondraribia, con victoria local por 61-48 ante el Araski. Tras un primer cuarto igualado, un parcial de 19-5 (con 9 puntos de Nora Ramos) dejó el marcador al descanso en 32-18 y las hondarribitarras dominaron hasta el final, siendo su menor ventaja de diez puntos.

Alineación: Maialen Novas (7), Jone Ramos (12), Emma Vallejo (6), Eider Erasun, María Mariezkurrena (4), Adriana Badiola (3), Andrea Arellano (4), Inge Caruz (4), Maddalen Martiarena (4), Nora Ramos (17), June Altuna y Ainhoa Arruabarrena.