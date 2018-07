Itsaso Emazabel será la encargada de hacer girar la Kutxa esta tarde Itsaso girará la Kutxa. / DE LA HERA La comitiva partirá a las seis de la tarde desde la Hermandad E. P. HONDARRIBIA. Miércoles, 25 julio 2018, 00:46

Los sones del 'Okendori' darán comienzo esta tarde al tradicional acto de la Kutxa Entrega que como cada año se celebra el día de Santiago. El honor de renovar una de las tradiciones más importantes de la ciudad recaerá en esta ocasión en Itsaso Emazabel.

La hondarribitarra conoce la noticia desde finales de junio y desde entonces ha tenido tiempo para familiarizarse con el arcón que rondará los dieciocho kilos. «Los últimos ensayos han ido muy bien y me han dado confianza. Estoy disfrutando muchos los momentos previos con la gente que me está ayudando». Será un día de muchas emociones, pero «lo que más espero es el momento en el que mi familia me vea preparada», desvela Emazabel.

Cuenta atrás

Inmersa en los últimos preparativos, Itsaso asegura que «únicamente me falta atar el mantón al vestido», y espera que el calor de los últimos días le dé una tregua hoy por la tarde. «Nublado con veinte grados o incluso un poco de sirimiri no estaría mal. Casi cualquier cosa menos bochorno».