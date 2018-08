El irundarra Omar Igual hizo la mejor fotografía de la feria medieval 'Preparado ante la amenaza' ha ganado este año. / OMAR IGUAL Se presentaron 99 imágenes y los autores de las tres premiadas se embolsarán 500, 400 y 300 euros I.A. HONDARRIBIA. Jueves, 23 agosto 2018, 00:19

El departamento de Cultura ha hecho público el veredicto del concurso fotográfico del mercado medieval, atendiendo al criterio del jurado formado por los fotógrafos Estitxu Ortolaiz, Mikel Etxeberria, Floren Portu y Julián Lazkanotegi, junto con el técnico de Cultura, Goio Uriarte, como secretario.

Entre las 99 imágenes presentadas al concurso, 'Preparado ante la amenaza' de Omar Igual ha sido la que más gustó al jurado, mereciendo un premio de 500 euros. 400 euros se lleva Javier Ortíz con el 'Monje', que ha ocupado la segunda posición, y el podio se completa con 'Manos de artista', foto que reporta a Manu Barreiro un premio de 300 euros.

El ganador es Omar Igual, que se reconoce «muy contento por haber recibido este premio entre tantas fotos que concursaban. Llevo como tres años participando en concursos y rallyes fotográficos. Antes ya había conseguido algún premio, pero este es el más importante. Supongo que he tenido un poco de suerte de que al jurado le ha gustado esta foto».

Era la segunda vez que el irundarra se presentaba a este concurso, que le parece muy interesante porque «los que están allí se prestan a que les saques fotos, se dejan. El primer año fui más tímido, pero esta vez me relacioné más con la gente y lo pasé mejor. Si además me llevo el premio, pues mejor que mejor».

Comparando con su anterior participación, «estaba más a gusto con el resultado de las fotos, me habían quedado mejor. Presenté cuatro y la que ha ganado fue en un descanso de los combates que estaban haciendo. Me gustó cómo agarraba la espada».

La segunda posición ha sido para el tolosarra Javier Ortiz, que recuerda que «me junté con algunos amigos y, a pesar de la lluvia, pasamos un día agradable sacando fotos. Algunas son parecidas, pero cada uno busca algo distinto». Para obtener la foto 'Monje', cuenta que «un compañero habló con esta persona y le puso con un fondo distinto, pero para mí lo más importante era su mirada. Y además vi que quedaba mejor en blanco y negro».

Para Ortiz era «la primera vez que iba a la feria medieval. Lo tenía pendiente de varios años, que quieres ir pero por lo que sea al final no vas. Que me hayan dado este premio es una alegría, un reconocimiento».

El tercer puesto en esta ocasión ha sido para Manu Barreiro, lasartearra que vive en Beasain pero que es asiduo de los concursos de nuestra comarca porque tiene amigos en la AFI, Asociación Fotográfica Irunesa. De hecho, ya ha conseguido varios premios en anteriores certámenes y también es el ganador del concurso de fiestas de este año.

Explica Barreiro que «las manos son del señor mayor que trabaja la madera. Es muy majo, siempre está hablando con la gente, sonriendo. Nos contó que había perdido parte de los dedos en un accidente de trabajo. Me daba no sé qué pedirle permiso para hacer esa foto, pero se prestó. Esas manos, incluso sin el detalle de tener dedos cortados, me llamaron mucho la atención. Me gustaba cómo quedó la foto pero no tenía demasiadas esperanzas de conseguir un premio, porque es arriesgada y dura. Pero mira por dónde, gustó al jurado».