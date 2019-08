El irundarra Iñigo Alzugaray se adjudica el concurso de fotografía Se han presentado 52 trabajos, que se pueden ver en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza I.A. HONDARRIBIA. Jueves, 29 agosto 2019, 01:23

Tres irundarras se han adjudicado los tres primeros premios en el concurso de fotografía que organiza el departamento de Cultura anualmente y que, aunque se denomina 'de fiestas', no pide que la temática de las imágenes sea de esas fechas, sino que vale cualquier instantánea de Hondarribia.

El jurado, compuesto por los concejales Juan Luis Silanes y María Serrano, los fotógrafos Estitxu Ortolaiz, Floren Portu y Mikel Etxeberria y con Maddi Carton como secretaria, tuvo para elegir 52 fotografías -misma cifra que el año pasado- y se decidió por 'Ametsetan' de Iñigo Alzugaray Salcedo como ganadora (premio de 500 euros), 'Balcón marinero' de Omar Igual Marcos como segunda clasificada (400 euros) y 'Etxenagusia Margolari kalea' de Oskar Gaskon Marañón como tercera (300 euros).

Ese medio centenar de imágenes se pueden ver ya en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza, junto con los trabajos presentados al concurso de carteles.

Una foto soñada

Alzugaray, irundarra de 47 años y socio de la AFI (Asociación Fotográfica Irunesa) reconoce estar «encantado con este premio. Es un concurso interesante, en el que hay mucho nivel, asi que es una alegría haberme llevado el primer premio».

La foto 'Ametsetan' se le ocurrió «soñando. Pensé en una niña soñando que iba a ser cantinera y quería que el ambiente fuera oscuro, como en los sueños. Necesitaba un día nublado, incluso con lluvia, y unos días antes de fiestas fuimos a la calle Mayor con mi sobrina Naia para hacer unas fotos».

Curiosamente, la instantánea ganadora no es la que había pensado Alzugaray. «Estábamos haciendo unas fotos pero Naia enseguida se cansó y se sentó en la acera. En ese momento puse la cámara sobre la acera y, sin ni siquiera mirar por el visor, enfoqué y disparé». Así pues, es una foto buscada y casual al mismo tiempo. Y la protagonista es pequeña todavía para darse cuenta, pero «la familia está feliz. Ahora la idea es si pudiéramos hacer la misma foto dentro de unos años si sale cantinera».

Alzugaray está en racha, ya que este año se ha llevado un segundo premio en el concurso de la AFI y un tercero en el certamen de San Adrián.

Color y blanco y negro

Las fotografías que completan el podio destacan por el colorido la segunda y por el blanco y negro, la tercera.

La medalla de plata ha sido para Omar Igual, que «estaba paseando y me llamó la atención ese balcón. Me gustó no solo el colorido y el contraste del verde con el blanco, sino los objetos de decoración que incluía. Me centré en la fachada y el balcón, no quería que hubiera nada más en la foto».

Para Igual, «cuando saco una foto lo importante es quedarme contento con el resultado. Luego ya si llega algún premio, mejor». Y curiosamente «pensaba que tenía fotos mejores para el concurso de la feria medieval, pero el premio ha caído en este concurso».

El tercer puesto ha sido para Oskar Gaskon, al que le «encanta la luz que entra en unos días de julio en esa calle. El año pasado quedé tercero con una foto de la calle Mayor en la que se veía cómo entraba esa luz y esta vez de nuevo tercero pero con la calle Pintor Etxenagusia. Tenía a mi mujer en la foto y al fondo apareció una amoña que le pone la guinda»