Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

El Irudek Bidasoa Irun recibe hoy al ABC Braga con la liguilla de Europa League en juego

I. M.

IRUN.

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

El Irudek Bidasoa Irun y el ACB Braga comienzan hoy a las 18.30 horas en Artaleku la disputa de la eliminatoria previa de la EHF European League que dará acceso a la fase de grupos a uno de los dos equipos.

La resolución de este capítulo previo llegará dentro de una semana en el municipio portugués. El técnico amarillo, Álex Mozas, no fija una renta objetivo para acudir a Braga, «pero sabemos que la vuelta será dura. Es un campo especial, pequeño. Una encerrona». Por esa razón el encuentro de hoy en Artaleku se antoja vital. «Simplemente tenemos que hacer nuestro juego porque eso nos acercará a la victoria», señaló el técnico madrileño. Las fechas tempranas para un doble duelo tan clave para la temporada ha llevado a Mozas a modificar el formato habitual de pretemporada con el objetivo de tener al equipo más entonado ahora mismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  10. 10

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Irudek Bidasoa Irun recibe hoy al ABC Braga con la liguilla de Europa League en juego