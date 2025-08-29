El Irudek Bidasoa Irun recibe hoy al ABC Braga con la liguilla de Europa League en juego

I. M. IRUN. Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44 Comenta Compartir

El Irudek Bidasoa Irun y el ACB Braga comienzan hoy a las 18.30 horas en Artaleku la disputa de la eliminatoria previa de la EHF European League que dará acceso a la fase de grupos a uno de los dos equipos.

La resolución de este capítulo previo llegará dentro de una semana en el municipio portugués. El técnico amarillo, Álex Mozas, no fija una renta objetivo para acudir a Braga, «pero sabemos que la vuelta será dura. Es un campo especial, pequeño. Una encerrona». Por esa razón el encuentro de hoy en Artaleku se antoja vital. «Simplemente tenemos que hacer nuestro juego porque eso nos acercará a la victoria», señaló el técnico madrileño. Las fechas tempranas para un doble duelo tan clave para la temporada ha llevado a Mozas a modificar el formato habitual de pretemporada con el objetivo de tener al equipo más entonado ahora mismo.