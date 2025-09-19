El Irudek Bidasoa Irun quiere romper su mala racha en Puente Genil

Iñigo Aristizabal IRUN. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Segunda jornada de la Liga Asobal y primera salida para el Irudek Bidasoa Irun, con más de 900 kilómetros hasta Puente Genil. Es el viaje más largo de la temporada y una de las canchas más difíciles, como demuestra el hecho de que los irundarras han perdido allí en sus tres últimas visitas. Desde el curso 2013-2014, el balance es de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

Uno de los que no conoce la victoria en Puente Genil es Marko Jevtic, que ha jugado allí dos veces y espera que «a la tercera sea la vencida. Sabemos que es un campo difícil, pero estamos en buen momento y frescos, así que creo que podemos ganar». Eso sí, advierte que «el Puente Genil tiene muy buenos jugadores en ataque, con mucho talento, la clave será defender bien».

En caso de producirse, sería la cuarta victoria consecutiva de esta temporada, que empezó fuerte con la eliminatoria europea. «Jugamos bien contra Braga y contra el Caserío Ciudad Real la primera parte fue un poco más difícil, pero ya sabíamos que podía ser así. En los primeros partidos siempre estamos un poco nerviosos».

Baluarte defensivo

El pivote balcánico es uno de los puntales de la defensa amarilla y asegura sentirse «cómodo con cualquiera que esté a mi lado en el centro de la defensa. Ha venido Peciña, que tiene mucha experiencia y del que estoy aprendiendo mucho, y me arreglo muy bien también con Matheus y con Eneko, que ya llevamos un tiempo juntos». Además, destaca que «la portería está haciendo muy buen trabajo, estoy orgulloso de ellos». La unión entre defensa y portería significa una media de 25 goles encajados en los tres primeros partidos, dos europeos y uno de liga.

Jevtic tiene muy asumido su rol defensivo pero se le ilumina la cara al decir que «también me gusta ir al ataque. Siempre aprovecho las oportunidades cuando tengo que correr en contraataque y ahí meto unos golitos y eso me hace feliz».

Feliz, como está en Irun, en ésta su tercera temporada: «Me siento muy bien aquí. Estamos trabajando mucho con Alex, con Javi, con Nacho en el gimnasio y cada día me siento mejor. Ya llevo un tiempo jugando en el Bidasoa, tanto en la liga como en Europa, y como jugador creo que estoy mejorando cada día».

Asamblea, el 3 de octubre

Para el 3 de octubre y en Ficoba, no en Palmera-Montero como suele ser habitual, se ha fijado la asamblea general ordinaria del club, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda y última.