Iratxe Etxenike, psicóloga de Agifes, ofrecerá una charla para prevenir el suicidio

I. A. HONDARRIBIA. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Agifes, Asociación guipuzcoana de familiares y personas con problemas de salud mental, estará el jueves, día 24, en Hondarribia con una una charla para prevenir el suicidio y apoyar a las familias.

La cita es en Kultur Etxea, a partir de las 18.00, y será Iratxe Etxenike, psicóloga de Agifes y una de las coordinadoras de los grupos de apoyo mutuo de Biziraun, quien hablará sobre la importancia de crear redes de apoyo para prevenir el suicidio y acompañar a las familias. La profesional de Agifes ofrecerá pautas para acercarse y apoyar a las personas que están sufriendo, y dará claves para la prevención del suicidio. También explicará cómo acompañar en el proceso de duelo a las personas que han perdido a algún familiar o allegado.