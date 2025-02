Irati Bilbao presenta en el auditorio su disco 'Bloom'

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 21 de febrero 2025, 19:55 Comenta Compartir

De viernes a domingo tres veces abre sus puertas el auditorio y hoy será para escuchar la música de jazz de Irati Bilbao, a partir de las 20.00 y con entradas a cuatro euros.

La artista vizcaína publicó su primer disco, 'Begin', hace cinco años y el año pasado vio la luz el segundo, 'Bloom'. Señala Bilbao que «este trabajo supera las expectativas creadas por su antecesor» y entiende que es «una propuesta más madura y personal que muestra mi evolución como artista».

Acompañada por Mikel Núñez (piano), Fran Serrano (contrabajo) y Aitor Bravo (batería), Irati Bilbao ofrecerá canciones de su último disco, de jazz contemporáneo, mezclados con clásicos del jazz. En el primer bloque figuran temas como 'The Tree', 'Bloom', 'Intimate' o 'Places' y en el segundo entrarán 'I fall in love too easily' o 'Devil may care', por ejemplo. El idioma predominante del concierto será el inglés, con la excepción de 'Mendian gora', de Imanol Larzabal