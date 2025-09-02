Ioseba Amunarriz, mejor patrón de la ACT

HondarribiaIoseba Amunarriz, mejor patrón de la ACT
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17
Todavía quedan dos regatas más de la Liga Euskolabel-ACT, pero el premio al mejor patrón será para Ioseba Amunarriz, que cuenta con 155 puntos, 26 más que Gorka Aranberri, de Orio, segundo en la clasificación.
De esta manera Hondarribia Arraun Elkartea va a hacer doblete en los premios a los mejores patrones de las dos ligas principales, ya que Miren Garmendia se impuso en la clasificación de la Liga Euskotren femenina.
