«He intentado llevar a cabo una oposición constructiva» Ochoteco, arropado por miembros del Partido Popular. / DE LA HERA José Miguel Ochoteco encabeza por tercera vez la lista del Partido Popular E.P. HONDARRIBIA. Viernes, 10 mayo 2019, 00:29

Acompañado por el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, y el candidato a Juntas Generales por Bidasoa-Oiartzun, Iñigo Manrique, el Partido Popular presentó el pasado martes en la Biblioteca Municipal a José Miguel Ochoteco como su representante para optar a la alcaldía de Hondarribia en las próximas elecciones del 26 de mayo.

Durante la comparecencia Ochoteco quiso sintetizar lo vivido en los ocho años que lleva en el Ayuntamiento. «Cuando llegué la situación se reflejaba en una frase que escuché proveniente de una persona significativa de la ciudad. Me dijo que no entendía cómo podía haber alguien en Hondarribia que fuese del PP».

PP José Miguel Ochoteco Aguirre, Juan Carlos Zabala Ortega, Iñigo De Olazabal Sans, Estefanía Ramos Estudillo, Ainhoa Azpiolea Ramos, Borja Izuzquiza Regalado, Fernando Cuevas Gómez, María Cristina Fernández Sánchez, Magdalena Vivancos Machimbarrena. Alejandro Gil Sanz, Jorge Rodrigo Domínguez, María Victoria Simón García, Pablo Fernández Gutiérrez. María Paloma Montoto Simón, Sergio Bayo García, María del Carmen Morón Alonso y Álvaro Allende Rodríguez.

El candidato explicó que «intenté desmontar eso en los cuatro primeros años. Que se viera que éramos un partido constructivo, que atendía a las cuestiones propias de este país como el euskera, que defendía el concierto, y si hacía falta, discrepaba con su propio partido. Menos de un año después esa persona me dijo que ahora entendía cómo alguien de esta ciudad podía votarnos».

Sobre esta última legislatura, Ochoteco dijo que «ha estado marcada por la opacidad, con pasos atrás en logros conseguidos y un intento de limpiar cosas que se estaban haciendo muy mal como adjudicaciones irregulares, o aspectos que no se materializan como la reorganización del Ayuntamiento o la sustitución de puestos de gente jubilada que se siguen acumulando».

Sobre su papel como concejal, consideró que «he liderado la oposición de forma constructiva. Cuando no me respondían he acudido a fiscalía, no al juzgado, para que actuase si consideraba que debía hacerlo. De lo contrario, muchas cosas no se hubiesen realizado».

Varias propuestas

De cara al futuro, citó «los 48 millones de remanente del Ayuntamiento. Y seguimos acumulando porque lo que se presupuesta no se ejecuta. Si hay urgencia y dinero, no sé por qué tenemos que esperar tanto tiempo para llevar a cabo obras como la de la calle Mayor».

Para terminar, el popular reclamó, entre otros, la grabación de los plenos «por transparencia», la resolución del problema de personal «cubriendo veinte plazas para poder salir del paso» o abordar la resolución del conflicto del alarde tradicional, «haciendo realidad la libertad de su celebración, lejos de falsas igualdades porque lo que está en juego es la libertad y no la igualdad».