La compañía Jaizkibel bajando la calle Mayor por la mañana. F. de la Hera
Hondarribia

«Las instituciones garantizaron a HAOSE la posibilidad de incumplir sus propias leyes»

La compañía Jaizkibel ha realizado una valoración de las fiestas

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:15

Comenta

La compañía Jaizkibel considera que «nos corresponde a quienes deseamos unas fiestas igualitarias crear espacios de diálogo y diseñar estrategias compartidas, por encima de HAOSE, ... que no reconoce ni acepta a nuestra compañía ni al gobierno municipal de Hondarribia». En la valoración sobre las últimas fiestas, la compañía igualitaria asegura que «sin quedarnos esperando, nos encontraréis trabajando en los próximos meses», porque «tenemos claro que el tiempo de la convivencia está terminando y que se abre el tiempo de los derechos».

