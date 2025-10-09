«Las instituciones garantizaron a HAOSE la posibilidad de incumplir sus propias leyes»

La compañía Jaizkibel considera que «nos corresponde a quienes deseamos unas fiestas igualitarias crear espacios de diálogo y diseñar estrategias compartidas, por encima de HAOSE, ... que no reconoce ni acepta a nuestra compañía ni al gobierno municipal de Hondarribia». En la valoración sobre las últimas fiestas, la compañía igualitaria asegura que «sin quedarnos esperando, nos encontraréis trabajando en los próximos meses», porque «tenemos claro que el tiempo de la convivencia está terminando y que se abre el tiempo de los derechos».

Jaizkibel ha recordado que «el decreto emitido por el alcalde no suponía ningún avance y así quisimos hacérselo saber nuevamente en la carta que le entregamos el mismo día 8».

En cuanto al recurso judicial interpuesto por HAOSE para intentar impedir el cumplimiento del decreto, así como la solicitud de manifestación contra el decreto realizada ese mismo día, «nos demuestran una vez más que quienes, en nombre de una supuesta tradición, son capaces de utilizar cualquier cosa en su beneficio, no desean imaginar ni construir espacios compartidos. Bajo el amparo de la Ertzaintza, no cumplieron el decreto del alcalde».

En este punto, Jaizkibel quiere recordar «no solo al propio alcalde, sino también a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco, que los sentimientos no están por encima de los derechos. Este 8 de septiembre han garantizado a los miembros de HAOSE la posibilidad de incumplir sus propias leyes, tanto al autorizar su manifestación como al acoger su desfile».

Para Jaizkibel, las declaraciones del alcalde sobre la manera de hacer de HAOSE en la mañana del 8 de septiembre son «increíbles. ¿Cómo puede decirse que el decreto se ha cumplido parcialmente cuando apenas una docena de personas se presentaron en Gernikako Arbola? ¿Cómo puede afirmarse que todas las partes hemos contribuido a reducir la tensión, cuando la única compañía que legitimó a toda la corporación municipal fue Jaizkibel, en el aurresku del día 7?». Sobre este tema, entiende la compañía igualitaria que «rechazar los espacios y los lugares de encuentro no es reducir la tensión; del mismo modo que esconder el polvo bajo la alfombra no equivale a limpiar la casa».

Aurresku del día 7

Respecto a su participación, por primera vez, en el aurresku del día 7, Jaizkibel considera que fue «una decisión muy acertada y allí seguiremos. Agradecemos el apoyo mostrado en la plaza a nuestras representantes, así como el respeto demostrado hacia los representantes municipales». En la asamblea de la compañía se decidió que «en los próximos años avanzaremos con la voluntad de participar en más espacios de este tipo, como por ejemplo en el homenaje a los fallecidos que se celebra el 10 de septiembre».

Por otro lado, «estamos orgullosas de la actitud mostrada el día 8 por las integrantes de Jaizkibel Konpainia: firmeza, respeto y dignidad». Además, «queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que vinieron a apoyar a nuestra compañía».

Aseguran que «todavía se nos pone la piel de gallina al recordar el enorme pañuelo palestino cubierto de flores que cruzaba el puente hacia Zezen Plaza». La campaña de denuncia del genocidio contra el pueblo palestino tuvo no sólo un valor simbólico, sino también un «excelente resultado económico». La venta de las kufiyas dejó unos beneficios de 12.000 euros, que se enviarán a Palestina.

Por último, Jaizkibel ha querido denunciar que «este año nuestra capitana fue agredida en el portal de su casa y que, el propio 8 de septiembre, un integrante de la compañía y sus amistades sufrieron agresiones verbales y físicas. A todas ellos, pertenezcan a la compañía que pertenezcan, queremos expresarles nuestro apoyo total, y estaremos junto a ellos en los caminos que decidan emprender».