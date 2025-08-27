Las inscripciones para la Subida a Guadalupe avanzan a buen ritmo Super Amara BAT tiene abiertos también los procesos para la Txingudi Korrika de octubre y la Media Maratón de febrero

I. M. hondarribia. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

La Subida a Guadalupe Carrocerías Euskalduna celebra su edición 47. La prueba se disputa el de 6 septiembre con salida en el Jostaldi y llegada en las campas de Guadalupe, donde a corredores y familias les espera la habitual txistorrada gratuita y el hamaiketako en meta. Las inscripciones están ya en el centenar y desde el Super Amara BAT, que se encarga de la organización de la prueba, confían en que se supere la participación de los últimos años. Las inscripciones, en kirolprobak, cuestan 11 euros y el mismo día de la prueba costarán 15.

El club tiene también abiertos los procesos de inscripción de la Inmobiliaria URME Txingudi Korrika, que se disputará el domingo 5 de octubre, con 10 kilómetros desde Hendaya a Hondarribia cruzando Irun, y la Lomeña Fachadas Rhenus Logistics Media Maratón del Bidasoa y 10K programada para el 22 de febrero próximo. En esta última ya se han superado los 300 atletas inscritos y el ritmo apunta a nuevo récord de participación.