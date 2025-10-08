Ilcapo Hondarribia volvió a jugar con fuego, pero esta vez no se quemó

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

En la jornada anterior a ésta, Ilcapo Hondarribia ganaba 22-29 a falta de doce minutos y cedió un empate. En el último partido, los hondarribitarras volvieron a jugar con fuego pero consiguieron no quemarse y ganaron 39-37 al Barakaldo, con lo que se ponen en quinta posición, con cinco puntos de ocho posibles.

Separados solo por un punto, Ilcapo Hondarribia y Barakaldo protagonizaron una primera parte muy igualada, con varios cambios de dueño en el marcador, llegando al descanso con 19-16. En la reanudación los locales fueron ensanchando la ventaja, de cuatro-cinco goles. Incluso seis, en el 32-26, con el último gol contra dos menos por exclusión y posterior expulsión del entrenador visitante.

Paradójicamente, el Barakaldo salió indemne de esa delicada situación e incluso plantó un parcial de 1-7 para empatar a 33 y disponer un final de partido en el que cualquier cosa podía pasar.

Parapenaltis Omojola

Y lo que pasó es que Joshua Omojola detuvo dos lanzamientos de penalti en el tramo final para sostener a su equipo, que se fue a por la victoria, 39-37, segunda de la temporada y que mantiene a Ilcapo Hondarribia como uno de los equipos más goleadores del grupo, con 33,25 de promedio, aunque también recibe muchos, 31.

Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba (6), Brais Errazkin (6), Hugo Martiarena (4), Iker González, Unai Goikoetxea (1), Aitor Rodrigo (1), Unai Barreto (3), Alexandre Raix (10), Oihan Arruti (2), Aimar Iraeta (3), Aitor Carrera (1), Markel Behobide, Sergio Uruñuela e Iñaki Fernández (3).

El sábado los hondarribitarras visitarán al Tolosa, que hasta ahora solo han empatado (dos) y perdido (dos).

El Bidasoa, en Artaleku

Por su parte, el Irudek Bidasoa Irun adelanta a mañana viernes, su partido de la quinta jornada, a las 19.00 horas en Artaleku contra el Huesca.

Tras este encuentro, los irundarras afrontarán un viaje con doble destino, jugando el martes en Rumanía y el viernes en Barcelona.