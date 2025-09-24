Ilcapo Hondarribia sumó ante el Uharte su primera victoria de la temporada, 23-31

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

En cada uno de los dos primeros partidos de la temporada, Ilcapo Hondarribia ha marcado 31 goles. En la primera jornada perdió por uno ante el Eibar y en la segunda se impuso por ocho frente al Uharte, que de esta manera sufrió su segunda derrota en dos partidos.

El 23-31 final se fraguó en gran medida durante la primera parte, en la que los hondarribitarras siempre fueron por delante. Tras el 3-4 llegó el primer arreón (3-7), que no era más que el aviso de lo que estaba por llegar. El filial bidasotarra encajó cinco goles en el primer cuarto de hora (5-10) y sólo tres en el segundo, llegando al descanso con la victoria prácticamente encarrilada, 8-17.

En la reanudación, los de Joseba Zabala siguieron aumentando la renta, que llegó a ser de doce goles en varios momentos. Después del 19-30, el equipo local maquilló ligeramente el marcador, al que Hugo Martiarena, Alexandre Raix y Raúl Olalla sumaron seis goles cada uno.

Alineación: Joshua Omojola y David Faílde; Endika Wamba (4), Francisco Javier Gastaminza (2), Iker González (2), Hugo Martiarena (6), Unax Bergés (2), Ismael Fritah (1), Unai Goikoetxea, Aitor Rodrigo, Alexandre Raix (6), Oihan Arruti (1), Aitor Carrera (1), Eñaut Iragorri y Raúl Olalla (6).

Ilcapo Hondarribia vuelve a jugar fuera de casa, el domingo a las 12.30 en la cancha del Anaitasuna B.