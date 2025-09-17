Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ilcapo Hondarribia perdió un partido en el que fue mucho tiempo por delante (31-32)

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

Con una derrota, 31-32, ha empezado la temporada para Ilcapo Hondarribia, que presenta una plantilla con muchos cambios, también en el banquillo, donde Joseba Zabala toma las riendas.

La visita del Eibar a Hondartza supuso una prueba importante para este renovado equipo, en un duelo ya clásico de la Primera Nacional, que la temporada pasada se saldó con dos victoria eibartarras pero con solo tres goles de diferencia.

En esta ocasión Ilcapo Hondarribia fue muchos minutos por delante el marcador. Todos hasta el 8-6 y después hubo cambios de duelo en el marcador, que al descanso mostraba un 17-16.

En la reanudación por primera vez los locales cobraron tres goles de ventaja (entre el 21-18 y el 24-21) y seguían por delante en el 29-27, pero encajaron un parcial de 0-4 con el que el Eibar entró bien encaminado en los minutos finales. Tras el empate a 31-31, con aviso largo de pasivo marcó el Eibar y en la última jugada no acertaron los hondarribitarras.

Alineación: Joshua Omojola y Unax Poignon; Iker González, Endika Wamba (2), Francisco Javier Gastaminza (6), Hugo Martiarena , Unax Bergés (3), Unai Goikoetxea (1), Aitor Rodrigo, Alexandre Raix (6), Oihan Arruti (4), Aimar Iraeta, Aitor Carrera (5), Sergio Uruñuela (1), Iñaki Fernández (2) y Raúl Olalla (1).

Ilcapo visitará este sábado al Uharte navarro, que perdió en la primera jornada.

