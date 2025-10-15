Ilcapo Hondarribia pelea en Primera Nacional con un equipo muy renovado Joseba Zabala dirige a los hondarribitarras, que el próximo domingo recibirán al Egia (11.30)

Con una plantilla muy cambiada, Ilcapo Hondarribia milita una temporada más en Primera Nacional, el tercer escalón del balonmano estatal.

Joseba Zabala ha cogido el relevo de Hugo Sánchez en el banquillo y ha habido muchos cambios en la plantilla. Ya no están Jon Ander Iribar (cedido al Zaragoza), Andoni Beraza (Anaitasuna), Eneko Huarte (Uharte), Diego Viles (Tolosa), Bingen Beraiz (Ereintza), Mikel Lasa (Ereintza), Eñaut Uruñuela (retirado) y Leni Gey y Haitz Arruabarrena, que lo han dejado por estudios.

En cambio, del senior B han subido Sergio Uruñuela, Aitor Carrera, Brais Errazkin, del juvenil Oihan Arruti y Aimar Iraeta y vuelve del Tolosa Raul Olalla. También se ha incorporado el argentino Joaquín González, en nuestra comarca por cuestiones personales.

Tomando el pulso

Zabala explica que «prácticamente la mitad de la plantilla es diferente y además hemos tenido problemas de lesiones, por lo que están jugando algunos juveniles».

Preguntado por cuáles son las aspiraciones de Ilcapo Hondarribia en esta liga, apunta el entrenador que «tenemos la ilusión de estar lo más arriba posible, creo que no deberíamos de pasar apuros. Hay dos o tres equipos que están un poco por encima del resto y creo que el resto de la liga va a estar bastante igualado». Se refiere sobre todo al Zarautz, descendido tras muchas temporadas en División de Honor Plata, Romo y Eibar.

Zabala quiere «que vayamos mejorando con el paso de los meses. Tenemos una plantilla muy joven y seguramente nuestro momento va a venir más adelante».

Varios jugadores del filial suelen entrenar con el Irudek Bidasoa Irun e incluso jugar. «De momento, el equipo de Asobal no está teniendo muchas necesidades, pero seguro que las habrá». En ese sentido, apunta que «eso puede condicionar nuestras alineaciones, pero es para lo que estamos». No es igual un Ilcapo con Faílde, Barreto, Raix, Wamba o Gastaminza que sin ellos.

Derrota en Tolosa

En la última jornada, Ilcapo Hondarribia (quinto, cinco puntos) visitó al Tolosa (duodécimo, dos) y su buen momento no se vio reflejado en la cancha, cayendo derrotado por 36-25.

Desde los 3-0 y 5-1 iniciales, pasando por el 12-6, el partido se puso cuesta arriba, pero los hondarribitarras se agarraron, cambiando el 15-8 por el 16-12 del descanso. Sin embargo, en la segunda parte volvieron los errores y se ensanchó la diferencia, acabando con la clara victoria del equipo local.

Zabala señala que «hasta ahora en todos los partidos habíamos competido muy bien, pero en Tolosa no tuvimos el día»

Alineación: David Faílde y Joshua Omojola; Endika Wamba (10), Javier Gastaminza (3), Brais Errazkin (2), Hugo Martiarena (1), Joaquín González (2), Unai Goikoetxea, Unai Barreto (2), Oihan Arruti (1), Aimar Iraeta (2), Aitor Carrera, Sergio Uruñuela, Iñaki Fernández (2) y Raúl Olalla.

El domingo, en casa

Este domingo Ilcapo Hondarribia volverá a jugar en Hondartza Kiroldegia, a partir de las 11.30 y contra un Egia que hasta ahora ha ganado los tres partidos de casa y perdido los dos de fuera.