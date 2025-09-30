Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Ilcapo Hondarribia fue de más a menos y acabó empatando ante Anaitasuna

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:32

No es malo un empate en la cancha de Anaitasuna, pero Ilcapo Hondarribia lamenta que se llegó al definitivo 32-32 después de haber dominado casi todo el partido y con ventahas de hasta siete goles.

Empezó mandando el filial navarro y del 7-5 se pasó al 8-10, antesala del acelerón de los hondarribitarras, que se fueron al descanso con renta de seis goles, 12-18. Y más creció la ventaja de los verdes en el segundo tiempo, hasta siete goles del 18-25 o del 22-29 a falta de doce minutos. En ese tramo final se vino arriba el equipo local y se acercó a un gol, 30-31. Aunque Ilcapo Hondarribia marcó el 30-32 a falta de dos minutos, Anaitasuna jugó mejor ese tramo final y empató a falta de tres segundos.

Con este resultado, los de Joseba Zabala ya saben lo que es ganar, perder y empatar en sólo tres jornadas.

Alineación: Joshua Omojola y Ander García Goñi; Iker González, Endika Wamba (5), Francisco Javier Gastaminza (3), Brais Errazkin, Hugo Martiarena (6), Unax Bergés (4), Unai Goikoetxea (1), Alexandre Raix (1), Oihan Arruti (1), Aimar Iraeta (1), Aitor Carrera, Sergio Uruñuela (2), Iñaki Fernández (3) y Raúl Olalla (2).

Ilcapo Hondarribia recibirá el domingo a las 11.30 al Barakaldo, que ha ganado dos partidos y perdido uno.

