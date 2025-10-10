Ikasbasket Hondarribia 'debuta' esta tarde en Hondartza contra el filial del Gernika Las hondarribitarras buscan su segunda victoria de la liga (19.00)

I. A. HONDARRIBIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Este fin de semana se celebra la segunda jornada de Primera División femenina, tercera categoría estatal, y será el primer partido como local para Hondarribia Ikasbasket, a las 19.00 horas.

Primero de liga, pero no de la temporada, ya que las hondarribitarras disputaron en casa los dos encuentros de la Euskal Kopa. Perdieron el segundo y este año se quedan sin poder jugar la Final Four de esta competición.

Ahora las de Oscar Sotomayor se centran en la liga, que empezaron con buen pie, con una victoria por 40-60 ante el Zornotza. El rival de esta tarde será el filial del Gernika, último la temporada pasada pero repescado, y que en la primera jornada perdió.