Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ikasbasket Hondarribia 'debuta' esta tarde en Hondartza contra el filial del Gernika

Las hondarribitarras buscan su segunda victoria de la liga (19.00)

I. A.

HONDARRIBIA.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Este fin de semana se celebra la segunda jornada de Primera División femenina, tercera categoría estatal, y será el primer partido como local para Hondarribia Ikasbasket, a las 19.00 horas.

Primero de liga, pero no de la temporada, ya que las hondarribitarras disputaron en casa los dos encuentros de la Euskal Kopa. Perdieron el segundo y este año se quedan sin poder jugar la Final Four de esta competición.

Ahora las de Oscar Sotomayor se centran en la liga, que empezaron con buen pie, con una victoria por 40-60 ante el Zornotza. El rival de esta tarde será el filial del Gernika, último la temporada pasada pero repescado, y que en la primera jornada perdió.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ikasbasket Hondarribia 'debuta' esta tarde en Hondartza contra el filial del Gernika