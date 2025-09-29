Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

A Ikasbasket se le escapó la Final Four de la copa en el último cuarto (48-58)

I. A.

HONDARRIBIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

Este año Hondarribia Ikasbasket no estará en la Final Four de la copa, tras perder 48-58 contra el Askartza en cuartos de final.

Las hondarribitarras fueron de más a menos en el encuentro, empezando con un 20-13, en el que Nora Ramos ya llevaba once puntos, y llegando al descanso con 36-32. Pero el decorado cambió en el segundo tiempo. Por un lado, por el acierto en los triples del equipo rival, y por otro, porque bajó mucho la producción ofensiva de las hondarribitarras, sólo ocho puntos en el tercer cuarto, que acabó 44-49.

En el último periodo, Ikasbasket se acercó en el marcador, 48-49, pero no volvió a anotar ningún punto más hasta el final y el Askartza lo aprovechó para finiquitar el encuentro, 48-58.

Alineación: Maialen Novas (2), Jone Ramos (5), Emma Vallejo (11), Eider Erasun (2), María Mariezkurrena (6), Adriana Badiola, Andrea Arellano, Inge Garuz (6), Maddalen Martiarena (2), Nora Ramos (13), June Altuna y Ainhoa Arruabarrena (1).

Inicio de la liga

Tras haber disputado los dos partidos de copa, Hondarribia Ikasbasket está preparado para el inicio de la liga, que le llevará el próximo domingo a Zornotza. El primer partido en casa será el 11 de octubre, contra el filial del Gernika.

