Hormaetxea-Bailo y Erik-Kanpan, primera semifinal confirmada

A la espera de lo que dé de sí el partido de hoy, en el primer partido de semifinales del 12 de septiembre enfrentará a las parejas Hormaetxea-Bailo y Erik-Kanpan. Los primeros han demostrado ser los más fuertes del Grand Slam de Hondarribia al lograr el primer puesto del grupo B con 8 puntos.

En el grupo A, la pareja mejor clasificada ha sido la formada por Arbe y Argoitia, que se enfrentará en semifinales a los ganadores del partido de esta tarde. El dúo formado por el hondarribitarra Oier Kanpandegi 'Kanpan' y Erik Mendizabal, en cambio, lograron el segundo puesto y el pase a la semifinal tras batir el pasado día 8 a Victor-Oyhenard, que con 0 puntos están eliminados del torneo.

Semifinales del Master Series

Una hora antes del encuentro entre Txanika-Salegi y Bixente-Atain tendrá lugar la segunda y última semifinal del Master Series Femenino, que enfrentará a la pareja compuesta por Naroa y Alize contra Erika y Gisela.

La pareja ganadora de este encuentro se las verá en la final del 19 de septiembre ante Lur y Laura, que lograron batir con claridad el viernes pasado a Tania y Aria en dos sets (8-15 y 7-15). Las entradas para la final ya están a la venta en la web de Jai Alive a partir de 15 euros.