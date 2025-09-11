Hondartza Kiroldegia reabre hoy sus puertas

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

El polideportivo volverá a operar con normalida a partir de hoy, una vez acabado el periodo anual de cierre. El 31 de agosto fue el último día en el que se pudo acudir a la instalación, que ha permanecido cerrada del 1 al 11 de septiembre.

Se trata del parón anual que tiene dos intenciones. Por un lado, vaciar las piscinas y llevar a cabo la limpieza de toda la instalación, así como ejecutar pequeñas actuaciones de mantemiento y cambio de materiales. Todo ello hasta el 6 de septiembre y después son las fiestas patronales las que motivan el cierre.

Una vez reabierta la instalación, el punto de interés se centra en las inscripciones para los cursillos. Los hay de aquafitness, aquazumba, natación, aerobic, cycling, zumba, cardio-bikefit, mastergym, fitgym45, tonificación, tono pump, tono express 45, total crossfit, gap, yoga, hipopresivos, body balance, pilates, stretching mobility, padel, tenis y escalada. Para la franja de edad entre 3 y 16 años hay cursos de natación, padel, tenis, cardiofit juvenil, dance coreo y escalada,

Además, para incentivar a futuros usuarios, hasta el 31 de octubre se retira el pago de de la matrícula.