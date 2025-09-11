Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Vaciado y limpieza de las piscinas del polideportivo. UDALA

Hondarribia

Hondartza Kiroldegia reabre hoy sus puertas

Ha estado cerrado por labores de limpieza y mantenimiento y por las fiestas patronales

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

El polideportivo volverá a operar con normalida a partir de hoy, una vez acabado el periodo anual de cierre. El 31 de agosto fue el último día en el que se pudo acudir a la instalación, que ha permanecido cerrada del 1 al 11 de septiembre.

Se trata del parón anual que tiene dos intenciones. Por un lado, vaciar las piscinas y llevar a cabo la limpieza de toda la instalación, así como ejecutar pequeñas actuaciones de mantemiento y cambio de materiales. Todo ello hasta el 6 de septiembre y después son las fiestas patronales las que motivan el cierre.

Una vez reabierta la instalación, el punto de interés se centra en las inscripciones para los cursillos. Los hay de aquafitness, aquazumba, natación, aerobic, cycling, zumba, cardio-bikefit, mastergym, fitgym45, tonificación, tono pump, tono express 45, total crossfit, gap, yoga, hipopresivos, body balance, pilates, stretching mobility, padel, tenis y escalada. Para la franja de edad entre 3 y 16 años hay cursos de natación, padel, tenis, cardiofit juvenil, dance coreo y escalada,

Además, para incentivar a futuros usuarios, hasta el 31 de octubre se retira el pago de de la matrícula.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondartza Kiroldegia reabre hoy sus puertas

Hondartza Kiroldegia reabre hoy sus puertas