El hondarribitarra Oier Kanpandegi participa en la jornada de cesta punta de esta tarde

J.O. hondarribia. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

El frontón Jostaldi acoge hoy la cuarta de las ocho jornadas del festival de cesta punta. La cita, que arrancará a las 20.00 horas, es una de las más esperadas del calendario al contar con la participación del pelotari local Oier Kanpandegi 'Kanpan'. El zaguero formará pareja con Erik Mendizabal en el plato fuerte de la velada, el partido de liguilla del grupo A que les enfrentará a Victor-Oyhenard. Erik-Kanpan necesitan la victoria para evitar caer eliminados del Grand Slam.

Antes de ese partido, se disputará un encuentro muy atractivo entre jóvenes promesas, Arrasate-Itoitz vs Altuna-Garat.

Las entradas, con un precio de 10 euros, están a la venta en jaialive.eus, Arma Plaza, la Oficina de Turismo de Hendaia y en la taquilla del frontón.