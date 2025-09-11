El hondarribitarra Kanpandegi busca hoy en el Jostaldi un sitio en la final

I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42

A las 20.00 empezará en el frontón Jostaldi el penúltimo festival del verano, con la disputa de las semifinales del Grand Slam.

Arbe-Argoitia, líderes de su grupo, se medirán a Bixente-Atain, segundos del suyo en la primera semifinal. Después entrará en acción el hondarribitarra Oier Kanpandegi con Erik, segundos de su grupo, contra Hormaetxea-Bailo, campeones del suyo.

El próximo viernes se cerrará el verano puntista con las finales masculina y femenina.