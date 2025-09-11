El hondarribitarra Kanpandegi busca hoy en el Jostaldi un sitio en la final

HondarribiaEl hondarribitarra Kanpandegi busca hoy en el Jostaldi un sitio en la final
I. A.
HONDARRIBIA.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42
A las 20.00 empezará en el frontón Jostaldi el penúltimo festival del verano, con la disputa de las semifinales del Grand Slam.
Arbe-Argoitia, líderes de su grupo, se medirán a Bixente-Atain, segundos del suyo en la primera semifinal. Después entrará en acción el hondarribitarra Oier Kanpandegi con Erik, segundos de su grupo, contra Hormaetxea-Bailo, campeones del suyo.
El próximo viernes se cerrará el verano puntista con las finales masculina y femenina.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.