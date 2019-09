Hondarribiko Emakumeak señala que «el día 8 cumplimos nuestra palabra» Hubo plásticos negros por la mañana pero no por la tarde. / DE LA HERA Señala que «Jaizkibel no tiene voluntad alguna de llegar a ningún acuerdo» | Denuncia que «una vez más, la Ertzaintza optó por esconderse en los callejones y no estar presente para garantizar nuestra seguridad» I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:10

A través de un comunicado, Hondarribiko Emakumeak ha realizado su valoración sobre el 8 de septiembre.

En primer lugar, el colectivo ha querido «poner en valor el esfuerzo que realiza Alarde Fundazioa aunando el esfuerzo de cientos de hondarribitarras para trabajar de corazón y sin mayor beneficio que el orgullo de ayudar a cumplir cada año con el compromiso adquirido por nuestros antepasados».

Por otro lado, «queremos remarcar que no ha existido ninguna denuncia de agresión sexista en Hondarribia durante las fiestas; todas y todos debemos felicitarnos y enorgullecernos por ello. Desde Hondarribiko Emakumeak defenderemos un feminismo que abogue por el trato igualitario entre personas».

Apunta HE que «durante todo este año, hemos trabajado de manera incansable defendiendo una opción sin ganadores ni vencidos en la que la convivencia y el respeto a los derechos de todas y todos fueran los verdaderos protagonistas del 8 de septiembre, pero no todos han seguido ese camino. Jaizkibel nos ha engañado, ha echado por tierra los esfuerzos y horas de trabajo, ha dicho querer dialogar pero sus hechos han demostrado lo contrario, ahora sí nos ha quedado claro que no tiene voluntad alguna de llegar a ningún acuerdo que no pase por la imposición y aniquilación del Alarde del Pueblo de Hondarribia».

Retirar los plásticos

Además recuerda HE que «este colectivo ya informó mediante un comunicado el pasado 6 de septiembre, con casi nula difusión mediática, rozando la censura, que ante la propuesta del Alcalde de modificación de horarios, poníamos los plásticos encima de la mesa ya que entendíamos se planteaba el escenario apropiado para el ejercicio de los derechos de todas las personas, una salida propuesta en Hondarribia y que Hondarribiko Emakumeak estaba dispuesta a aceptar siempre y cuando la integridad física y la seguridad de las mujeres estuviera garantizada».

Sin embargo, «las más de 200 solicitudes de protección policial que nos constan han sido presentadas como consecuencia de la violencia sufrida el año pasado, han sido ignoradas. Una vez más la Ertzaintza optó por esconderse en los callejones y no estar presente para garantizar nuestra seguridad. Los insultos y amenazas se volvieron a producir y también el acoso a menores por parte de fotógrafos. Mostramos nuestro rechazo ante la imposición de una manifestación pero se nos prohíbe utilizar cualquier elemento, que a juicio de las autoridades políticas 'perturbe' su desarrollo, en cambio a otros se les permite colocar pancartas, hacer pintadas o llevar carteles a voluntad».

Según Hondarribiko Emakumeak, «nuevamente el Departamento de Seguridad ha optado por la confrontación ignorando las peticiones de cambio de horarios. Como consecuencia, ha conseguido imponer el miedo entre las niñas y madres que habitualmente acuden a la calle Mayor por el temor a sufrir de nuevo lo vivido el pasado 2018. A pesar de ello, las mujeres hemos decidido acompañar y apoyar al Alarde que libremente hemos elegido, sin complejos ni miedo a demostrar cuál es nuestra voluntad, por encima de insultos, menosprecios y faltas de respeto, sufridos no sólo el mismo día 8 de septiembre sino durante todo el año. Somos conscientes de que luchamos contra un gigante político que controla los medios de comunicación decidido a eliminar y desprestigiar a este colectivo conformado exclusivamente por mujeres que pone en evidencia la excusa de la igualdad en la que se basa la reivindicación de la manifestación».

Violencia mediática

En cualquier caso, «a pesar de soportar la continua violencia mediática en redes sociales y ciertos medios de prensa, a pesar de que ninguno de los representantes institucionales y políticos osan criticar y menos denunciar públicamente las agresiones y los comportamientos sexistas que la propia asociación Jaizkibel reconoce, a pesar de tener derecho a expresar nuestra opinión, a pesar de todo, hemos cumplido, nosotras sí tenemos palabra y Hondarribiko Emakumeak a la tarde, puso todos sus esfuerzos para retirar la protesta de las mujeres, una tregua, como muestra de voluntad hacia un escenario que garantice los derechos de todas las personas, la convivencia y paz social».

Por último, desde Hondarribiko Emakumeak «queremos reconocer a todas aquellas mujeres que mantuvieron la calma y rechazaron las provocaciones, las que en silencio aguantaron los empujones del público militante de la manifestación y las que demostraron la férrea voluntad de reclamar unos derechos por los que este colectivo seguirá trabajando».