Hondarribiko Emakumeak denuncia la «utilización política del Alarde como moneda de cambio» DV HONDARRIBIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:43

Hondarribiko Emakumeak ha denunciado «la utilización política del Alarde como moneda de cambio. Estamos hartas de que se juegue con nuestros derechos y se vendan como objeto para negociar en sus 'acuerdos' políticos».

La asociación lamenta los «graves incidentes producidos en la calle Mayor, previos al paso del Alarde. No es la primera vez, llevamos más de veinte años soportando agresiones, insultos vejatorios y amenazas al paso de Jaizkibel, pero este año y como se preveía y como se había advertido, se ha incrementado el nivel de violencia empleado contra las mujeres del público».

Señalan que «debido a los incidentes de otros años, solicitamos protección oficial pero no se tuvo en cuenta. Nos hemos sentido indefensas ante una manifestación y su público, a los que se ha permitido todo tipo de comportamientos agresivos. Ya se han impuesto denuncias por agresión y amenazas, la mayoría por niñas menores de edad, lo que indica la moral de los agresores».

Según Hondarribiko Emakumeak, «se culpabiliza a las personas que protestan y se protege a los agresores. Ahora todos callan. Emakunde, Ararteko y Diputación silencian los hechos para evitar condenarlos. Con cinismo e hipocresía, la asociación Jaizkibel no ha dudado en servirse de la manipulación, la censura y la mentira para cambiar impunemente la realidad a su antojo cuando, la verdad, es que no han podido o no han querido controlar a sus apoyos uniformados».