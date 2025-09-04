Hondarribiko Alardea pide por vía judicial que Jaizkibel adelante su horario

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El decreto de Alcaldía que regula los horarios y los espacios para la ocupación de la vía pública en varios días de las fiestas de Hondarribia, entre otros el propio día 8, ha sido recurrido judicialmente por Hondarribiko Alardea.

Según informó ayer el Ayuntamiento de la ciudad, «Hondarribiko Alardearen Ondarea Sustatzeko Elkartea (HAOSE) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto firmado el lunes por el alcalde de Hondarribia, Igor Enparan». Según la información municipal, el recurso solicita al juzgado «la adopción de una medida cautelarísima para que se suspendan los efectos del decreto mientras se tramita el procedimiento judicial».

Al parecer lo que desde la entidad organizadora del Alarde se reclama es una modificación de horarios que adelantaría la parte relativa a Jaizkibel en un cuarto de hora, para que su desfile comience a las 7.45 en vez de a las 8.00 horas. De la misma manera, se adelantaría en esos quince minutos su segundo paso por Harresilanda tras pasar subir Nagusi kalea hasta Arma plaza y bajar; es decir, Jaizkibel dejaría despejada Harresilanda para las 8.30 en vez de para las 8.45 horas, como recoge el decreto. Esa solución permitiría que las tropas del Alarde entraran a formar a Gernikako Arbola toda vez que la compañía igualitaria hubiera abandonado la zona. Es casi seguro que de esa manera el Alarde no podría salir para las 8.55 horas, tal como dictamina el Decreto de Alcaldía.

El Supremo sentenció en 2007 que «ambas formas de celebrar el Alarde deben tener lugar por separado si no media acuerdo»

Hace ya semanas, tras tener conocimiento de las intenciones que les adelantó el alcalde, desde Haose se barajaba la adopción de medidas judiciales, entendiendo que, aunque había otros argumentos jurídicos de por medio, básicamente, no se respetaba la sentencia 279 del 15 de enero de 2007 del Tribunal Supremo, en su punto octavo, cuando alude a que «ambas formas de celebrar el Alarde, son, por tanto, plenamente legítimas y no excluyentes entre sí, debiendo tener lugar por separado, en tanto no medie acuerdo entre quienes las promueven y participan en ellas, precisamente para que, como dice la Sentencia de instancia, no se desnaturalicen entre sí».

El alcalde, Igor Enparan, ha anunciado para hoy a las 10.00 en el Ayuntamiento una rueda de prensa sobre la resolución del recurso presentado por Haose contra el decreto de alcaldía.