GO fit Hondarribia vuelve con las pilas cargadas Los remeros hondarribitarras quieren repetir mañana la imagen del Campeonato de Euskadi. / F. DE LA HERA La Liga ACT se reanuda con las regatas de Ondarroa (hoy) y Hondarribia (mañana) | Las tres traineras de Hondarribia Arraun Elkartea remarán este fin de semana ante su afición I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:09

Desde el 31 de julio no compite GO fit Hondarribia, que ese día se impuso en el Campeonato de Euskadi celebrado en Hondarribia y después tuvo descanso porque renunció a participar en el Campeonato de España. Precisamente descanso es lo que buscaban los entrenadores y el club con esta decisión. Descanso, cargar pilas y entrenamientos de calidad para afrontar la segunda parte de la temporada.

Tras el parón, la competición se reanuda esta tarde con la 'XXXV. Ondarroako Bandera-Cikautxo Sari Nagusia' y mañana será el turno de la 'Hondarribiko XXXII Bandera-Gran Premio Mapfre'. Es uno de los puntos álgidos de la temporada, junto con la Ikurriña de Zarautz (a doble jornada el próximo fin de semana), la Bandera de La Concha y el Campeonato de Euskadi felizmente conquistado.

Los remeros hondarribitarras tiene cada vez más asumido que la liga será para Orio, salvo sorpresa. Y es que la renta del líder es de dieciséis puntos sobre Santurtzi y de dieciocho sobre GO fit Hondarribia. Pero eso no quiere decir que no se pueda luchar por banderas en la propia liga o que no se pueda hacer un buen papel en La Concha. Hondarribia no ha dicho su última palabra y promete alegrías para la segunda parte de la temporada.

Un fin de semana completo

No cabe duda de que la regata de la ACT de mañana es la que más atención genera, pero Hondarribia acogerá otras dos competiciones este fin de semana y tendrá embarcaciones en ambas.

Hoy, a partir de las 12.00, se disputará la 'Hondarribiko arrantzaleen Kofradiako XIII Bandera', de la Liga ARC-2. En ella compite la segunda tripulación de Hondarribia, que ocupa el sexto puesto en la clasificación general.

Y mañana la competición arrancará a las 11.40 con la disputa de la 'Emakumeen II Mapfre Bandera' de la liga EuskoTren. Bertako Igogailuak Hondarribia es última en la clasificación con dieciséis puntos, por dieciocho de Donostiarra. Quedan cuatro jornadas y en ellas las hondarribitarras intentarán evitar esa última posición que condena a disputar un playoff con las dos primeras de la Liga ETE y la campeona de la liga gallega.

En las cinco primeras regatas, Bertako Igogailuak Hondarribia fue última cuatro veces, pero en las últimas cinco ha librado ese puesto en tres ocasiones, por lo que la pelea por evitar el último puesto sigue abierta.

Fin de semana de fiesta

A las tres regatas hay que sumar las actividades preparadas sobre todo para mañana, con kalejira, actuaciones de Abiyuan y Elektropatxaranga, castillos hinchables, gigantes y cabezudos y el homenaje al Bidasoa-Irun, a las 20.00.