GO fit Hondarribia ve cómo Urdaibai tiene ya once puntos de ventaja El sábado en Pasaia los de Mikel Orbañanos lograron su tercer segundo puesto consecutivo. / LÓPEZ Los hondarribitarras fueron segundos en Pasaia y quintos en Orio | Agoitz Irazoki considera que «en las dos regatas hicimos bien nuestro trabajo pero el domingo no se vio reflejado en la clasificación» I.A. HONDARRIBIA. Martes, 24 julio 2018, 00:21

Fin de semana agridulce para GO fit Hondarribia, sobre todo por el quinto puesto cosechado el domingo en Orio. Con eso y con el segundo puesto de Pasaia, los hondarribitarras se han quedado a once puntos de Urdaibai en la general. Ahora tienen más cerca al tercero (Zierbena, a cuatro puntos).

Con Agoitz Irazoki repasamos lo sucedido en el fin de semana. El sábado en la 'II Bandera Adegi' disputada en el interior del puerto de Pasaia «lo que teníamos pensado antes de la regata, lo calcamos. Y acabamos en 19:32, cuando el récord está en 19:28. Si estuvimos tan cerca del récord es que lo hicimos bien y esa sensación tenemos. Pero andar bien no es suficiente si el rival hace más que tú».

Con su tercer segundo puesto consecutivo, GO fit Hondarribia quedó a tres segundos de Urdaibai y en los dos segundos siguientes entraron Zierbena y Orio, como avisando de lo que podía pasar el domingo.

Quintos en Orio

En la 'Orioko XXVIII. Estropadak - VI. Orio Kanpina Bandera' hubo un ganador que se estrenaba esta temporada. Tras siete victorias de Urdaibai y una de Hondarribia, esta vez la alegría fue para Orio, por 18 centésimas de ventaja sobre Zierbena. Urdaibai hizo por segunda vez tercero y quintos quedaron los de Mikel Orbañanos, cuartos en la tanda pero adelantados por Cabo. Es su peor resultado de esta temporada.

El remero lesakarra, que hasta ahora ha sido titular en todas las regatas menos en una, explica que «la calle uno no era la mejor. Al ver cómo lo habían hecho los de las tandas anteriores salimos con un poco de miedo, pero hasta el minuto 17-18 estábamos en la pelea y fue luego cuando nos metieron algunos segundos. Incluso con eso, Urdaibai solo nos sacó cinco. Nos quedamos con pena, pero no por el rendimiento, sino porque el trabajo que hicimos no se vio reflejado en la clasificación».

Respecto a esos once puntos de ventaja con los que cuenta ya Urdaibai, no esconde que «la liga está difícil. No solo por los once puntos, sino porque se le ve muy fiable. Sabíamos que tenía un gran equipo y si no falla, el resto poco podemos hacer». Pero insiste en que «nosotros estamos satisfechos con el rendimiento que estamos dando. Hemos tenido años buenos y ahora con este rival tan fuerte y con la igualdad que hay, ganar banderas está muy difícil».

Preguntado por los objetivos para lo que queda de verano, Irazoki apunta que «nosotros nunca nos ponemos objetivos fijos. Seguimos con la filosofía de siempre, de hacer bien nuestro trabajo y pelear cada regata».

El próximo fin de semana las regatas serán el sábado en Getxo y el domingo en Santurtzi y habrá que guardar algo de fuerzas para el martes, cuando se disputará el Campeonato de Euskadi.

Las chicas y la 'B'

También en Pasaia y Orio remó Bertako Igogailuak Hondarribia, siendo cuarta en las dos ocasiones. Eso significa que Donostiarra le lleva ahora dos puntos, en esa pelea que ambas mantienen por intentar evitar el cuarto puesto.

Mientras, en la Liga ARC-2, Hondarribia 'B' fue de nuevo sexta en Orio y sigue en esa posición en la general.