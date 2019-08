Hondarribia sigue disfrutando con el remo Los remeros de la Ama Guadalupekoa y la plantilla del Bidasoa-Irun de balonmano compartieron recibimiento como penúltimo acto del largo domingo. / FOTOS: F. DE LA HERA La Ama Guadalupekoa ganó el sábado en Ondarroa y el domingo en casa se vivió una gran jornada festiva | La remontada incompleta ante Orio fue uno de los puntos fuertes de la regata del domingo I.A. HONDARRIBIA. Martes, 13 agosto 2019, 00:21

Está claro que el fin de semana podría haber sido más completo, que hubiera sido de matrícula de honor en caso de haber ganado la 'Hondarribiko XXXII Bandera-Gran Premio MAPFRE' de la Liga Euskolabel-ACT, pero en la regata de casa GO fit Hondarribia fue quinta -en principio cuarta y cedió un puesto por sanción de tres segundos- y al fin de semana hay que ponerle 'solo' un sobresaliente.

En el plano festivo, los miedos que en los días previos habían llegado con las predicciones meteorológicas se desvanecieron en las primeras horas del domingo. Llovió lo que tenía que llover de noche y dio paso a un día no de playa pero sí sin la temida lluvia. Los aficionados se acercaron al espigón y disfrutaron también por la tarde en La Marina, culminándose la jornada con el recibimiento preparado para el Bidasoa-Irun de balonmano y al que se sumó GO fit Hondarribia aportando la 'XXXV. Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia', tercera bandera liguera ganada este verano.

Y pasamos al plano deportivo, recordando precisamente la actuación en Ondarroa, donde los de Mikel Orbañanos ganaron con siete y nueve segundos de renta sobre Santurtzi y Zierbena y nada menos que catorce respecto a Orio. Los verdes hicieron una regata muy completa y, además de adjudicarse la victoria, alimentaron la esperanza de poder lograr un doblete, por aquello de remar en casa.

Sin embargo, el triunfo fue para Orio y GO fit Hondarribia acabó cuarta en el agua aunque quinta en la clasificación por una sanción de tres segundos. En la Ama Guadalupekoa entraron varios canteranos que no son tan habituales y, entre ellos, Iker De la Linde como patrón. Los hondarribitarras perdían quince segundos con Orio en la tercera ciaboga pero hicieron una remontada espectacular para ponerse casi a la par, a tres-cuatro segundos. Parecía que se iba a producir una remontada histórica pero no hubo tal.

Ahora los de Orbañanos se centran en la regata de Zarautz del próximo fin de semana, una de las banderas más preciadas del año. Después llegará el segundo fin de semana gallego y, sin darnos cuenta, la clasificatoria de La Concha.

Bertako Igogailuak, en peligro

Por su parte, Bertako Igogailuak vivió un fin de semana de contrastes, en el duelo particular que vive con Donostiarra por evitar el play-off de permanencia. Las de Iker Cortés ganaron el mano a mano el sábado y se pusieron a un punto, pero lo perdieron el domingo y vuelven a estar a dos. Para lograr la permanencia directa, las hondarribitarras deberán quedar dos veces por delante de su rival en Zarautz.