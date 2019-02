Hondarribia sigue por debajo de la media de donantes de sangre Las donaciones se realizan el primer jueves de cada mes en el ambulatorio. / F. DE LA HERA Ane Aginagalde invita a posibles nuevos donantes a la cita de mañana en el ambulatorio, de 18.00 a 20.30 En las doce sesiones de 2018 se registraron 544 donaciones, 45 por mes I.A. Miércoles, 6 febrero 2019, 00:24

Según los estándares que maneja la OMS (Organización Mundial de la Salud) y teniendo en cuenta su población, Hondarribia debería tener 55 donantes de sangre por mes y desde 2014 la media anual ha sido de 48, 47,8, 43,6 y 45,3 por año. Es decir, que los hondarribitarras se acercan a las cifras que se consideran ideales pero se quedan cortos.

Ane Aginagalde, responsable local de la Asociación de donantes de sangre de Gipuzkoa, explica que «el hecho de no llegar a esos números ideales no es para alarmarse, porque realmente estamos bastante cerca. En otras localidades cercanas se ve más bajón de año a año y por eso podemos estar contentos con cómo y cuánto se dona en Hondarribia, pero eso no puede llevarnos a la relajación, porque siempre hace falta sangre».

2015 529 (11 meses) 2016 574 2017 523 2018 544

A mediados de 2014 los donantes hondarribitarras se mudaron de la sede provisional de Kasino Zaharra al ambulatorio, tras la remodelación del centro de salud. Se pasó de un lugar pequeño y con pocas comodidades a una ubicación espaciosa y mucho mejor en todos los sentidos, lo que facilita más la afluencia de los donantes. En la primera cita de 2019, la delegación local repartió los datos de donaciones registrados en la nueva sede, donde las citas son el primer jueves de cada mes, de 18.00 a 20.30 horas.

Treinta menos que en 2016

Repasando los datos de 2018, se registraron 544 donaciones, 21 más que en 2017 pero treinta menos que en 2016. «Nos movemos siempre en números parecidos, porque en 2015 por ejemplo fueron 529 donaciones, aunque en once meses porque en enero no hubo cita».

En cuanto a los meses, hay variedas, desde los 31 donantes de enero y septiembre o los 32 de noviembre, hasta los 60 de febrero o el récord de 67 en agosto. Apunta Aginagalde que «algunos meses son más difíciles que otros. Por ejemplo enero que cae cerca de Reyes, o septiembre prácticamente en fiestas... Agosto es un mes malo en casi todos los sitios pero aquí suele ir bien, porque también viene gente de fuera».

Como curiosidad, el mejor mes en tres de los últimos cuatro años ha sido febrero y de seis veces que en los últimos cuatro años se han alcanzado o sobrepasado las 60 donaciones, cuatro han sido en febrero, con 72, 61, 63 y 60 donaciones.

Si las cifras de las donaciones en Hondarribia son aceptables, es en gran medida porque «los donantes que tenemos son muy constantes. Eso ayuda mucho. Pero hace falta renovar porque la gente lo va dejando por edad, por salud, porque se cansa...».

Por eso, Aginagalde aprovecha para «invitar a los interesados a que se acerquen el primer jueves de mes y vean lo que es. Que lo de la aguja no sea una excusa o motivo de rechazo, porque no es nada. Y que tampoco piensen que es obligatorio venir cada mes. Las mujeres pueden donar tres veces al año y los hombres cuatro y a fin de cuentas cada uno viene cuando puede».