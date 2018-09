Hondarribia y Real Unión B empezaron la liga con sendas derrotas

La primera jornada de la División de Honor Regional fue mala para los dos equipos de la comarca, que se estrenaron con sendas derrotas.

El Hondarribia tenía el hándicap de todos los años, con el cansancio acumulado de las fiestas patronales. El partido se disputó al día siguiente del Alarde, el domingo por la tarde, y para rizar el rizo, tocaba enfrentarse a uno de los cocos de la categoría, el Hernani.

No obstante, los de Xanti Lazkoz sacaron fuerzas de donde no las había y aguantaron a un Hernani que no marcó su primer gol hasta el minuto 53. El definitivo 0-2 llegó en el 95.

El domingo los hondarribitarras visitarán al Mutriku, que en la primera jornada ganó 0-2 en Deba.

Por su parte, el Real Unión B visitaba al recién ascendido Deusto Donostia que entrena el ex-realista Aitor López Rekarte. Los tres goles del 2-1 llegaron en menos de diez minutos. Los donostiarras se adelantaron en el 58, Garcés empató al minuto y la puntilla llegó en el 65.

El sábado el equipo de Ander Letamendia recibirá a las 15.30 en el anexo de Gal a un Amaikak Bat que en la primera jornada perdió 0-2 ante el Mutriku.

Derrota del Mariño

También empezó la Liga Vasca femenina, en la que el Mariño se estrenó con una derrota por 0-4 ante el Tolosa, tercero de la pasada temporada. Las irundarras jugarán el sábado en Azkoitia contra el Anaitasuna, que también perdió en el debut.