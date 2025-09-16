Hondarribia se quedó como estaba en La Concha Los chicos fueron últimos en la segunda jornada y acabaron sextos y las chicas firmaron un sexto puesto que no les sacó del farolillo rojo

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La segunda jornada de la Bandera de La Concha dejó a las dos tripulaciones de Hondarribia Arraun Elkartea en las mismas posiciones en las que estaban, a pesar de que sus comportamientos fueron distintos.

En la regata masculina, ORSA-Hondarribia aspiraba a remontar alguna posición pero no tuvo su día y acabó en octava posición. Con la suma de los tiempos, los de Mikel Orbañanos han sido sextos este año en la regata más importante del año, en la que han remado por decimonovena ocasión consecutiva. Casi nada.

Y en la competición femenina, Bertako Igogailuak-Hondarribia acabó sexta, a dos centésimas del quinto puesto. Sin embargo, el buen desempeño de las de Iker Cortés no fue suficiente para poder remontar algún puesto y finalmente quedaron últimas, a cinco segundos del sexto y a doce del quinto.

Respecto al segundo domingo, la patrona Miren Garmendia señala que «nos fue bien, aunque nos costó bastante salir. No conseguíamos traccionar mucho en el agua pero luego la vuelta para las condiciones que había creo que volvimos muy bien, bastante largo». Además, «tuvimos la jugada de poder ir cerca de Hibaika y estuvo bien».

A Bertako Igogailuak-Hondarribia le gusta que la mar esté movida, es en esas condiciones cuando mejor rinde. Asegura Garmendia que «preferíamos que estuviera más sucio. Habían marcado más de lo que luego realmente había pero nosotras siempre preferimos que esté más movido, nos favorece».

Cuestión de centésimas

Recuerda la patrona que «fuimos sextas el segundo domingo sin hacer una gran regata pero durante el verano hemos sido capaces de hacer buenos resultados, como terceras o cuartas. Sabemos que cuando todo nos favorece y hacemos bien lo nuestro estamos ahí, pero hay que ser más regulares».

Al estilo de la liga, las centésimas y los pocos segundos han determinado las posiciones de las hondarribitarras tanto en La Concha como en la clasificación global de la liga. «Cuando es en tu contra siempre te enfocas mucho en las centésimas y nosotras ya nos lo tomábamos un poco con humor y resignación porque hubo muchas veces en la liga en la que perdimos puntos por centésimas. Entonces piensas en que había que estar un poco mejor, dónde hemos podido fallar... pero al final duele que sea por tan poco».

Esa tiranía del cronómetro se fraguó con la pérdida de cinco puntos por menos de un segundo en total. Y el descenso se certificó por cinco puntos. Reconoce la patrona que «descender fue un momento triste pero lo hemos llevado muy bien porque este año estamos más unidas que nunca. Tanto lo bueno como lo malo lo pasamos juntas y en ese aspecto para mí este año hemos ganado. Desde el principio nos preparamos pensando que esto podía pasar, porque el nivel está subiendo muchísimo, tanto las que venían de abajo como las que eran nuestras rivales directas han sido más que nosotras este año». Entiende que «por la falta de constancia y la suerte de las centésimas, admitimos el octavo puesto y el descenso, con la tranquilidad de que hemos luchado hasta la última palada, de que nunca nos hemos dado por vencidas».

Todo lo vivido este año será bueno para el siguiente, en la segunda categoría y buscando el ascenso a la Liga Euskotren. «Este año hemos progresado muchísimo, hemos aprendido mucho, el invierno fue muy bueno, a pesar de que teníamos el lastre de que anduvimos muy justas. Y eso se notó también al final de la temporada, que llegas más cansada».

A por el sexto año de verde

Garmendia lleva cinco años en Hondarribia Arraun Elkartea y «todavía no hemos hablado pero si mi equipo sigue, yo soy fiel a ellas, así que estoy dispuesta a seguir». Eso sí, con un nuevo entrenador pues el club ha decidido prescindir de los servicios de Iker Cortés, al frente de la trainera femenina los últimos ocho años. Reconoce que «es una pena muy grande porque Iker al final era nuestro amigo. La directiva ha decidido un cambio, hacer un nuevo proyecto y estamos con ganas de empezar».