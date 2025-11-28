Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pleno de presupuestos tuvo una duración de casi tres horas. Lusa

Hondarribia tendrá un presupuesto de 35 millones de euros

Se aprobó en el pleno del jueves, con voto en contra de EAJ-PNV y abstención de PSE-EE

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:24

Comenta

El Ayuntamiento de Hondarribia contará el año 2026 con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio, tras su aprobación en el pleno municipal celebrado el jueves. Votaron a favor Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra EAJ-PNV (seis) y se abstuvo PSE-EE (uno).

El alcalde, Igor Enparan, quiso «agradecer a representantes políticos y trabajadores del Ayuntamiento que han trabajado en el presupuesto, que es realista y prudente».

De los casi 35 millones de euros, 4,9 serán para inversiones, destacando 1,95 para la reurbanización de la calle Pasaia, 600.000 para la renovación del cementerio, 507.000 para la creación de una mota en Mendelu para prevenir inundaciones y 300.000 para la sauna del polideportivo. En el presupuesto se han incluido aportaciones de PSE-EE (ocho por valor de 408.500 euros), EH Bildu (seis, 22.000) y EAJ-PNV (dos, 123.958) y se reservan 200.000 euros para la o las propuestas que se aprueben de los presupuestos participativos.

EAJ-PNV votó en contra y Gonzalo Carrión señaló que «no es un presupuesto realista y prudente como dice el alcalde. Nos cuesta hablar de realismo, cuando se vuelve a presupuestar cuatro millones y medio en aprovechamientos urbanísticos y este año solo se han ingresado 90.000 euros, un porcentaje muy bajo de lo que se preveía».

Para los nacionalistas es «un presupuesto que nace con un problema inflado. Cuando un presupuesto se sostiene sobre ingresos que sabemos que no llegarán, todas las partidas quedarán comprometidas. Es un problema estructural que afecta desde el primer día».

Además, «es el presupuesto más alto de la historia, pero la ciudadanía no percibe mejoras proporcionales en infraestructura o movilidad, más allá de la puesta en marcha del servicio del autobús urbano, que nos alegra muchísimo».

En definitiva, «no podemos apoyar un presupuesto que infla ingresos, rechaza proyectos estratégicos, no es participativo de verdad y no incorpora un modelo de ciudad clara».

Presupuestos participativos

Por parte del PSE-EE, que se abstuvo, Iosu Alvarez aplaudió que «nuestras propuestas están siendo incorporadas al proceso de desarrollo de la ciudad y se han aceptado unas partidas de 408.000 euros. Muchas de las propuestas que hemos realizado a lo largo de varias legislaturas cogen fuerza».

Sin embargo, los socialistas consideran que «estos presupuestos no están hechos para avanzar. Son unos presupuestos que carecen de iniciativa en materia de vivienda, en materia de movilidad, falta de aparcamiento, la movilidad de las personas, la mejora de barrios...». Además, «la cantidad aceptada para las ayudas de alquiler no es la que hubiéramos deseado. Insistiremos en esta dirección».

Desde EH Bildu, que forma parte del equipo de gobierno, Garoa Lekuona destacó que «es un presupuesto de cambio, para traer a Hondarribia y a los hondarribitarras al siglo XXI».

Considera «muy positivo la inclusión de los presupuestos participativos y algunos pensarán que 200.000 euros es poco pero es lo que nos han recomendado los expertos». Por otro lado, «en un presupuesto de 35 millones de euros hay partidas grandes, medianas y pequeñas y proyectos para responder a la ciudadanía, algunos pendientes desde hace tiempo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  10. 10

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondarribia tendrá un presupuesto de 35 millones de euros

Hondarribia tendrá un presupuesto de 35 millones de euros