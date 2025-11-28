Hondarribia tendrá un presupuesto de 35 millones de euros Se aprobó en el pleno del jueves, con voto en contra de EAJ-PNV y abstención de PSE-EE

El Ayuntamiento de Hondarribia contará el año 2026 con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio, tras su aprobación en el pleno municipal celebrado el jueves. Votaron a favor Abotsanitz (siete) y EH Bildu (dos), en contra EAJ-PNV (seis) y se abstuvo PSE-EE (uno).

El alcalde, Igor Enparan, quiso «agradecer a representantes políticos y trabajadores del Ayuntamiento que han trabajado en el presupuesto, que es realista y prudente».

De los casi 35 millones de euros, 4,9 serán para inversiones, destacando 1,95 para la reurbanización de la calle Pasaia, 600.000 para la renovación del cementerio, 507.000 para la creación de una mota en Mendelu para prevenir inundaciones y 300.000 para la sauna del polideportivo. En el presupuesto se han incluido aportaciones de PSE-EE (ocho por valor de 408.500 euros), EH Bildu (seis, 22.000) y EAJ-PNV (dos, 123.958) y se reservan 200.000 euros para la o las propuestas que se aprueben de los presupuestos participativos.

EAJ-PNV votó en contra y Gonzalo Carrión señaló que «no es un presupuesto realista y prudente como dice el alcalde. Nos cuesta hablar de realismo, cuando se vuelve a presupuestar cuatro millones y medio en aprovechamientos urbanísticos y este año solo se han ingresado 90.000 euros, un porcentaje muy bajo de lo que se preveía».

Para los nacionalistas es «un presupuesto que nace con un problema inflado. Cuando un presupuesto se sostiene sobre ingresos que sabemos que no llegarán, todas las partidas quedarán comprometidas. Es un problema estructural que afecta desde el primer día».

Además, «es el presupuesto más alto de la historia, pero la ciudadanía no percibe mejoras proporcionales en infraestructura o movilidad, más allá de la puesta en marcha del servicio del autobús urbano, que nos alegra muchísimo».

En definitiva, «no podemos apoyar un presupuesto que infla ingresos, rechaza proyectos estratégicos, no es participativo de verdad y no incorpora un modelo de ciudad clara».

Presupuestos participativos

Por parte del PSE-EE, que se abstuvo, Iosu Alvarez aplaudió que «nuestras propuestas están siendo incorporadas al proceso de desarrollo de la ciudad y se han aceptado unas partidas de 408.000 euros. Muchas de las propuestas que hemos realizado a lo largo de varias legislaturas cogen fuerza».

Sin embargo, los socialistas consideran que «estos presupuestos no están hechos para avanzar. Son unos presupuestos que carecen de iniciativa en materia de vivienda, en materia de movilidad, falta de aparcamiento, la movilidad de las personas, la mejora de barrios...». Además, «la cantidad aceptada para las ayudas de alquiler no es la que hubiéramos deseado. Insistiremos en esta dirección».

Desde EH Bildu, que forma parte del equipo de gobierno, Garoa Lekuona destacó que «es un presupuesto de cambio, para traer a Hondarribia y a los hondarribitarras al siglo XXI».

Considera «muy positivo la inclusión de los presupuestos participativos y algunos pensarán que 200.000 euros es poco pero es lo que nos han recomendado los expertos». Por otro lado, «en un presupuesto de 35 millones de euros hay partidas grandes, medianas y pequeñas y proyectos para responder a la ciudadanía, algunos pendientes desde hace tiempo».