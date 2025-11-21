Hondarribia tendrá un prespuesto de 35 millones de euros en 2026
El equipo de gobierno ha presentado un borrador «realista y prudente»
Iñigo Aristizabal
Hondarribia
Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:02
El Ayuntamiento de Hondarribia contará en 2026 con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio. Al ... borrador del equipo de gobierno se han sumado aportaciones de PSE-EE (ocho), EH Bildu (seis) y EAJ-PNV (dos) y el presupuesto se someterá a aprobación en el pleno del próximo jueves, para el que EAJ-PNV ya ha anunciado su voto en contra, denunciando que «no es realista, no es participativo y no mejora el día a día de la ciudadanía».
Esta mañana en el Ayuntamiento se ha presentado el presupuesto, que el alcalde Igor Enparan considera «realista y prudente. Su objetivo es seguir reforzando la visión social que sitúa en el centro las necesidades de la ciudadanía, el desarrollo de los barrios y la planificación a largo plazo».
Entre el alcalde y las concejalas Estitxu Urtizberea y Garoa Lekuona han dado a conocer algunos de los proyectos e inversiones más importantes: renovación de la sauna del polideportivo (300.000 euros), reurbanización de la calle Pasaia (1.948.719), mota de Mendelu (507.000), limpieza viaria (1.668.607), trabajos de renovación en el cementerio (600.000), ayudas a emergencia social (275.000), fomento de empleo (150.000), actividades de igualdad (107.650) y trabajos de restauración y conservación tanto en el castillo de San Telmo (100.000) como en el baluarte de San Nicolás (150.000).
Además, están en marcha el proceso de presupuestos participativos y los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones hasta el 26 de noviembre, para ayudar a decidir a qué se destinarán 200.000 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión