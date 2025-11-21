Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urtizberea, Enparan y Lekuona han presentado el borrador del presupuesto. I.A.

Hondarribia tendrá un prespuesto de 35 millones de euros en 2026

El equipo de gobierno ha presentado un borrador «realista y prudente»

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

El Ayuntamiento de Hondarribia contará en 2026 con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio. Al ... borrador del equipo de gobierno se han sumado aportaciones de PSE-EE (ocho), EH Bildu (seis) y EAJ-PNV (dos) y el presupuesto se someterá a aprobación en el pleno del próximo jueves, para el que EAJ-PNV ya ha anunciado su voto en contra, denunciando que «no es realista, no es participativo y no mejora el día a día de la ciudadanía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 El temporal arrecia y cubre de nieve el interior de Gipuzkoa
  3. 3

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  7. 7 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  8. 8

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    Fallece el trabajador de 44 años que cayó este jueves de gran altura en una obra de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hondarribia tendrá un prespuesto de 35 millones de euros en 2026

Hondarribia tendrá un prespuesto de 35 millones de euros en 2026