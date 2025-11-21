Hondarribia tendrá un prespuesto de 35 millones de euros en 2026

El Ayuntamiento de Hondarribia contará en 2026 con un presupuesto de 34.998.615 euros, un 2,15% más que en el presente ejercicio. Al ... borrador del equipo de gobierno se han sumado aportaciones de PSE-EE (ocho), EH Bildu (seis) y EAJ-PNV (dos) y el presupuesto se someterá a aprobación en el pleno del próximo jueves, para el que EAJ-PNV ya ha anunciado su voto en contra, denunciando que «no es realista, no es participativo y no mejora el día a día de la ciudadanía».

Esta mañana en el Ayuntamiento se ha presentado el presupuesto, que el alcalde Igor Enparan considera «realista y prudente. Su objetivo es seguir reforzando la visión social que sitúa en el centro las necesidades de la ciudadanía, el desarrollo de los barrios y la planificación a largo plazo».

Entre el alcalde y las concejalas Estitxu Urtizberea y Garoa Lekuona han dado a conocer algunos de los proyectos e inversiones más importantes: renovación de la sauna del polideportivo (300.000 euros), reurbanización de la calle Pasaia (1.948.719), mota de Mendelu (507.000), limpieza viaria (1.668.607), trabajos de renovación en el cementerio (600.000), ayudas a emergencia social (275.000), fomento de empleo (150.000), actividades de igualdad (107.650) y trabajos de restauración y conservación tanto en el castillo de San Telmo (100.000) como en el baluarte de San Nicolás (150.000).

Además, están en marcha el proceso de presupuestos participativos y los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones hasta el 26 de noviembre, para ayudar a decidir a qué se destinarán 200.000 euros.