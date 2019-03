GO fit Hondarribia lleva sus bodas de oro en ocho con timonel a Londres El ocho con timonel hondarribitarra en uno de los entrenamientos previos a Londres. / F. DE LA HERA La anterior presencia se remonta al año 2010 y el mejor puesto ha sido un decimoquinto Será la sexta participación de los hondarribitarras en el Támesis I.A. HONDARRIBIA. Jueves, 28 marzo 2019, 00:11

El ocho con timonel de GO fit Hondarribia va a volver este fin de semana a Londres, para competir el sábado en 'The head of the river race', en el Támesis.

Hondarribia Arraun Elkartea ha decidido regresar a esta regata referencial del banco móvil para añadir la presencia a los actos del cincuenta aniversario de la fundación del club. La expedición saldrá mañana a las 17.45 desde Biarritz, competirá el sábado a las 11.30 y volverá el domingo.

Todos los integrantes del ocho con timonel salvo Julen Castrillón, -que participó en 2010-, se van a estrenar en el Tamesis. Se trata de Gorka Egiazu, Beñat Egiazu, Meltxor Amunarriz, Beñat Amunarriz, Gorka Sánchez, Beñat Recarte e Iñigo Sagarzazu, con Lur Alkain como timonel.

Será la sexta participación de Hondarribia Arraun Elkartea, que como mejor resultado tiene el decimoquinto de 2008. De todas formas, la cada vez mayor dedicación a la trainera con la consiguiente menor dedicación al banco móvil, hace impensable que los hondarribitarras puedan ocupar una plaza cercana a aquella.

'The head of the river race' se celebró por primera vez en 1926 y solo se ha dejado de disputar entre los años 1940 y 1945 con motivo de la II Guerra Mundial, así como en alguna ocasión por culpa del mal tiempo (años 2004 y 2007).

La regata tiene una distancia de 6.000 metros y se celebra entre Mortlake y el puente de Putney, siendo exactamente el mismo recorrido que se realiza en el también tradicional desafío entre Oxford y Cambridge, pero en sentido contrario del río. La participación asciende a 400 embarcaciones, lo que suman un total de 3.600 remeros y eso a pesar de que la organización limita el número de participantes.

Habrá representación de muchos países y desde Euskadi acudirán tanto GO fit Hondarribia como Orio. Curiosamente los amarillos saldrán en el puesto 44 y en el 45, diez segundos después, partirán los de Mikel Orbañanos.

El sábado en Pasaia

Por otro lado, este sábado a las 16.30 en Pasai San Pedro se celebrará un test de traineras, en el que GO fit Hondarribia participará con la femenina y dos masculinas. En la última tanda saldrán por este orden Orio, Astillero, Isuntza A, San Pedro A, Ondarroa, Donostiarra A, Santurtzi, Hondarribia A y Bermeo A.