GO fit Hondarribia llega el ecuador del verano con cuatro banderas GO fit Hondarribia celebrando el triunfo en Getxo. / GÓMEZ Dos en la Liga Euskolabel ACT y los campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi | Gonzalo Carrión considera que el balance de la primera mitad de la temporada es «positivo y ahora vienen las regatas más bonitas» I.A. HONDARRIBIA. Martes, 7 agosto 2018, 00:17

Al contrario que en otros deportes, en el remo no hay primera vuelta y segunda, pero sí que existe un ecuador virtual, el que se ha alcanzado este fin de semana con la disputa del Campeonato de España. GO fit Hondarribia ha completado esa primera mitad de la temporada con dos victorias en la Liga Euskolabel ACT, en cuya general marcha en segunda posición, y sendos triunfos en los campeonatos de Gipuzkoa y de Euskadi.

El sábado en Castro Urdiales los hondarribitarras buscaban ese triplete de campeonatos tan lucido y que ya lograron en 2012, pero se tuvieron que conformar con la tercera posición, por detrás de Zierbena y Urdaibai. La desventaja de 18 segundos se fraguó sobre todo en el último cuarto, ya que en la tercera ciaboga era de cinco segundos.

RESULTADOS Liga Euskolabel ACT Bilbao 2º, a 2''02 Sestao 3º, a 10''90 Zierbena 1º, +4''94 Coruña 3º, a 14''92 Coruña 5º, a 19''16 Donostia 2º, a 9''68 Castro Urdiales 2º, a 12''42 Pasaia 2º, a 3''38 Orio 5º, a 9''84 Getxo 1º, +11''38 Santurtzi 3º, a 16''62 Campeonatos De Gipuzkoa 1º, +22''12 De Euskadi 1º, +3''70 De España 3º, a 18''25 Próximas regatas Ondarroa 11 agosto Hondarribia 12 agosto Zarautz 18 agosto Zarautz 19 agosto Moaña 25 agosto Boiro 26 agosto Clasificatoria La Concha 30 agosto La Concha 2 septiembre La Concha 9 septiembre Bermeo 15 septiembre Portugalete 16 septiembre

Gonzalo Carrión cuenta cómo en el estatal «empezamos fuertes, en momentos fuimos por delante y en la segunda ciaboga estábamos a la par. Pero en el tercer largo tuvimos que dar mucho para no perder distancia y la tercerca ciaboga no la dimos tan bien. Luego ya, viendo que era imposible dar caza a los de delante ni que Orio nos cogiera, nos limitamos a acabar la regata».

Al proel le da pena que el Campeonato de España «está descafeinado. Por la participación y también por el sitio, ya que antes siempre era una fiesta pero ahora no se vive igual. Y la organización no estuvo a la altura, hubo problemas con motoras en el campo de regateo. Hay falta de interés, de entendimiento, y un campeonato tan importante queda deslucido un año tras otro».

Balance positivo

Preguntando por el balance que realizaría de esta primera mitad de temporada, Carrión asegura que «es positivo. Teníamos la esperanza de estar en la pelea y estamos. Sabíamos también que Urdaibai y Zierbena tienen buenos equipos, lo que no esperábamos tanto es que Orio no esté acertando».

Carrión considera que «Urdaibai está a otro nivel, pero en algunas regatas hemos estado cerca y en otras incluso hemos ganado». Se refiere, en cuanto a la Liga, a las citas de Zierbena y Getxo. «Nosotros salimos cada regata a tope, a pelear cada bandera y todos los puntos que hay en juego. Si el rival lo hace mejor, no hay que poner excusas. Pero si tenemos nuestro día podemos ganar. Incluso como en Getxo, curiosamente por la calle que nadie quería».

Además de esas dos banderas de la ACT, GO fit Hondarribia ha ganado el Campeonato de Gipuzkoa y el de Euskadi. «Son dos citas que teníamos marcadas en rojo y en las que siempre hace ilusión ganar».

La regata de casa

En lo que queda de temporada, los hondarribitarras van a ir «regata a regata. Urdaibai está a nueve puntos y eso es mucho. No podemos pensar en esa diferencia, pero tampoco voy a negar que cada vez que le recortamos puntos nos ponemos muy contentos».

En las próximas semanas, Carrión ve venir «las regatas más bonitas del verano. ¿Qué te voy a decir de la de casa? Nos motiva muchísimo. Y lástima que no es en sábado, porque se crea mucho más ambiente, aunque eso no quiere decir que el domingo no lo haya. Y después está la ikurriña de Zarautz, queremos ir a por esa bandera. Y La Concha... Queda lo mejor y estamos en buena condición para pelear».