Hondarribia Ikasbasket se escapó 23-4 en el primer cuarto y ganó por 25 puntos

I. A.

HONDARRIBIA.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

En la primera jornada de Primera División Femenina Hondarribia Ikasbasket se impuso 40-60 en la cancha del Zornotza y en la segunda casi calcó el resultado, 65-40, aunque con un desarrollo distinto.

Las hondarribitarras prácticamente sentenciaron el partido jugado en Hondartza contra el filial del Gernika en el primer cuarto, que acabó con 23-4 y ya once puntos de Maialen Novas y nueve de María Mariezkurrena.

La diferencia entre los dos equipos era grande, se plasmó también en los rebotes, 51-29, y al descanso se llegó con un apabullante 35-12. Oscar Sotomayor pudo repartir minutos entre sus jugadoras y, aún así, la brecha en el marcador siguió aumentando hasta una máxima de 31 puntos en el 58-27. Anotaron todas salvo Ainhoa Arruabarrena, que no lanzó a canasta.

Alineación: Maialen Novas (13), Jone Ramos (11), Emma Vallejo (7), Eider Erasun (1), María Mariezkurrena (12), Adriana Badiola (2), Andrea Arellano (2), Inge Garuz (4), Maddalen Martiarena (2), Nora Ramos (9), June Altuna (2) y Ainhoa Arruabarrena.

El sábado, en Gasteiz

La tercera jornada llevará a Hondarribia Ikasbasket a gasteiz, donde este sábado se medirá al Chubby Apps Araba, que ha ganado un partido y perdido otro.

