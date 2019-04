GO fit Hondarribia celebró su vuelta a Londres con un notable resultado La expedición hondarribitarra, celebrando el buen resultado conseguido en el Támesis. Arraun Elkartea participó por sexta vez en la regata del Támesis, primera desde 2010 Los hondarribitarras acabaron en el puesto 21 entre 400 embarcaciones I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 4 abril 2019, 00:34

Cerca de 400 embarcaciones y un total de 3.600 remeros participaron en 'The Head of the river race', regata de ochos con timonel que se disputa en el londinense río Támesis en el mismo recorrido, aunque en sentido inverso, que el desafío entre Oxford y Cambridge, completándose una distancia de 6.000 metros.

Entre ese enorme pelotón estaba el bote de GO fit Hondarribia, que afrontaba su sexta participación aunque primera desde 2010. Con motivo del cincuentenario de su fundación, el club decidió volver a esta cita, en la que sigue ostentando el mejor resultado de un presentante vasco, un decimoquinto puesto en la edición de 2008.

Los hondarribitarras acudieron con cautela, pensando que la menor dedicación actual al ocho con timonel le iba a penalizar, pero consiguieron acabar en el puesto 21, a solo cuatro de Orio, que era clara favorita en el duelo particular pero que solo aventajó en cuatro segundos a los verdes.

Joxemi Elduaien explica que «nos fue mejor de lo esperado. Tenemos un bote joven y ligero, que con buenas condiciones anda bien pero que sufre más si hay viento u ola. En este caso salió un día muy bueno y se dieron las condiciones ideales».

A mitad de regata Hondarribia casi había alcanzado a Orio, que salió diez segundos antes. Una buena salida y ver cerca al rival dio alas a los de Mikel Orbañanos, pero los amarillos se volvieron a escapar en el tramo final.

Julen Castrillón, Gorka Egiazu, Beñat Egiazu, Meltxor Amunarriz, Beñat Amunarriz, Gorka Sánchez, Beñat Recarte e Iñigo Sagarzazu, con Lur Alkain como timonel, formaron el ocho con timonel hondarribitarra. Para todos menos para Castrillón fue su primera experiencia en el Támesis y acabaron «muy contentos. Vivieron ese ambiente tan característico del remo que hay en el Támesis, donde hay muchas instalaciones de clubes, y consiguieron un buen resultado. La verdad es que volver a Londres ha sido una experiencia muy bonita para todos».

Segundo puesto en Pasaia

Mientras tanto, en Pasai San Pedro se celebró un test de traineras, con muchas embarcaciones de la Liga ACT. Pese a no poder contar con varios remeros que estaban en Londres, GO fit Hondarribia fue segunda, a catorce segundos de la vencedora Santurtzi.