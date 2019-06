GO fit Hondarribia afronta el segundo asalto de la ACT Orbañanos, en la presentación de la víspera de San Juan. / DE LA HERA Los hondarribitarras son cuartos en la general | La máxima competición femenina se pone en marcha en las regatas de este fin de semana I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 29 junio 2019, 00:42

La 'I Bandera Repsol Electricidad y Gas' hoy a las 18.30 en Santander y la 'XXXIV El Correo Ikurriña-BBK Sari Nagusia' mañana a las 12.00 en Lekeitio son las citas que presenta este fin de semana la Liga Euskolabel-ACT.

Cualquier otro año estaríamos hablando del arranque de la competición, pero éste se adelantó al fin de semana pasado con las citas de Bilbao y Zierbena y ya se han visto algunas cosas. Sobre todo, la superioridad de Orio ganando claramente las dos citas y actuaciones más discretas de lo esperado por parte de Urdaibai, dos veces quinta.

GO fit Hondarribia se mostró regular, dos veces cuarta y cerca del segundo puesto (a uno y a cuatro segundos), con lo que es cuarta en la general con 18 puntos, los mismos que Donostiarra, a dos de Zierbena y a seis del líder Orio. El objetivo de los hondarribitarras en estas primeras jornadas será mantenerse en la cada vez más cara tanda de honor y, cómo no, pelear por las banderas.

Orbañanos: «Queda mucho»

Tras muchos meses de entrenamiento por fin llegó la competición y por ello los remeros están ya en su salsa. Lo corrobora el entrenador, Mikel Orbañanos, asegurando que «estábamos con ganas de empezar y tenemos ilusión y ganas para toda la temporada y para estar entre los cuatro primeros. Ahora lo importante es intentar estar en la tanda de honor».

La plantilla tiene muy pocos cambios, porque no sigue Agoitz Irazoki por motivos laborales, vuelve Julen Castrillón y llegan Beñat Amunarriz del segundo equipo y Adrián González desde Zierbena. Orbañanos no oculta que «haber tenido tan pocos cambios puede ser bueno, pero no es garantía de éxito. Tenemos que saber sacar adelante la temporada como lo hemos hecho en años anteriores».

Respecto a lo visto en las dos primeras regatas, «ya sabíamos que iba a haber mucha igualdad. Quitando Orio, que estuvo un punto por encima, los demás estuvimos muy igualados». En esta tesitura, «si tienes un mal día o que no estés a tope lo puedes pagar caro porque se pueden meter muchas traineras por medio». De la clasificación general actual no saca muchas conclusiones porque «solo estamos en junio, queda mucho por delante».

Y respecto a Orio, «en invierno en el descenso de Orio ya vimos que en una contrarreloj quitó mucho tiempo al segundo y que había que tenerles en cuenta. Lo más destacable del pasado fin de semana es el tiempo que sacó a los demás en la contrarreloj». Orbañanos advierte de que «tendremos que trabajar duro para ponernos a su nivel sin esperar que ellos bajen el suyo».

Empiezan las chicas

Este fin de semana arrancará la Liga Euskotren, máxima categoría femenina. Bertako Igogailuak Hondarribia ya estuvo en esta liga la pasada temporada y tuvo que disputar el play-off por la permanencia, perdiendo la categoría.

Sin embargo, la renuncia de San Juan abrió de nuevo las puertas a las hondarribitarras, que regresan con la experiencia acumulada y con ganas de plantar batalla.

Por su parte, la segunda tripulación masculina, sexta en la general de la ARC-2 tras dos regatas disputadas, remará hoy a las 17.00 en la 'I Bandera Castro Glass' en Castro Urdiales