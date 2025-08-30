Homenaje a Felipa Zapiain Sarasola

Elisa Belauntzaran Hondarribia Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

Mendelu konpainia ha homenajeado este año a Felipa Zapiain Sarasola. La hodarribiarra que hace 75 años fue cantinera de la compañía recibió una gran sorpresa ayer en la residencia en la que vive por parte de los mandos de la compañía, entre los que se encontraba el capitán Beñat Eizaguirre Etura, y un buen número de cantineras de Mendelu que le sucedieron en el alarde.

Felipa Zapiain Sarasola nacida en la década de los años 30 del siglo pasado en el barrio de Mendelu, lució un elegante traje de cantinera en 1950, todavía ayer lo recordaba. En una foto de la época de Felipa se puede ver cómo la hondarribiarra disfrutaba de su gran día ataviada con su traje impoluto, su boina, los guantes, el abanico en mano, pendientes de perla,.. impecable. Según comentaba Beñat Eizaguirre Etura «Felipa disfruta de buena salud y memoria y todavía recuerda aquel día. Ha estado compartiendo numerosos detalles con todos nosotros de lo que recuerda de aquel alarde aunque hayan pasado ya 75 años».

Era la primera vez que Mendelu konpainia homenajeaba a una de sus antigua cantineras y no quiso desaprovechar la oportunidad de realizar el reconocimiento a una de las cantineras más veteranas de la compañía. A la visita a Felipa Zapiain Sarasola también han acudido «unas 10-12 cantineras de años posteriores, que le han regalado un ramo de flores y el tradicional pañuelo bordado con la inscripción del año en el que desfiló Felipa, en este caso 1950, así como el escudo de la compañía y el nombre de la misma. Entre las cantineras que han participado en el homenaje se encontraba también Goizeder San Román, cantinera de este año», recordaba Eizaguirre.

«Felipa estaba muy contenta. Sorprendida al principio porque no sabía nada del homenaje, ya que lo hemos organizado en secreto entre los familiares, responsables de la residencia en la que se encuentra y los miembros de la compañía, pero después nos ha agradecido mucho ese reconocimiento», aseguraba el capitán de Mendelu.

