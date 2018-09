'El hombre del sombrero II' da el triunfo a Manu Barreiro Esta imagen de 'hombre con sombrero' junto al ascensor de La Brecha ha ganado el concurso fotográfico de este año. / MANU BARREIRO El de Lasarte ha obtenido premios en el concurso de fiestas en cuatro de los últimos cinco años I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:14

52 imágenes se han presentado este año al concurso fotográfico de fiestas y la ganadora ha sido 'El hombre del sombrero II', que reporta a Manu Barreiro un premio de 500 euros. Vladi García con 'A todo trapo', y Oscar Gascón con 'Calle Mayor', completaron el podio y se han llevado premios de 300 y 200 euros, respectivamente. Los concejales Juan Luis Silanes y María Serrano y los fotógrafos Estitxu Ortolaiz, Floren Portu, Julián Lazkanotegi y Mikel Etxeberria, con Goio Uriarte como secretario, formaron el jurado.

Aunque es de Lasarte y vive en Beasain, por su amistad con integrantes de la AFI Barreiro es un habitual de este concurso y en cuatro de las últimas cinco ediciones ha obtenido algún premio. Por ejemplo, en 2017 con 'El hombre del sombrero' mereció el tercer premio y en esta ocasión ha salido vencedor gracias a 'El hombre del sombrero II'.

Barreiro señala que «tenía esta foto pensada de antes, con un par de ubicaciones en mente. Estuve en Hondarribia el día de la feria medieval -de hecho obtuvo el tercer premio en el concurso fotográfico- y me gustaba mucho este sitio, porque la vista junto al ascensor es muy bonita». Habrá que ver si el año que viene hay 'El hombre del sombrero III'...

Otro habitual en los palmareses de los concursos de fotos es el hondarribitarra Vladi García, quien considera que «esa foto la puede tener mucha gente, porque llama mucho la atención toda la mantelería tendida en la calle Santiago. Para hacerla algo distinta pensé que la presencia de una persona era imprescindible y me quedé a cenar en el Orixe esperando a que saliera alguien».

García recuerda con cariño que «el primer premio que obtuve en un concurso fue en este y, aunque no me presento a muchos, al de fiestas siempre lo hago y con el máximo permitido de cuatro fotos».

El tercer premio ha sido para el irundarra Oskar Gaskon, gracias a una foto que «aunque la titulé 'calle Mayor' y es lo que se ve, lo importante es la luz que entra por la calle perpendicular. Es una luz particular que se da en unos días de julio y allí me planté con el trípode y esperando que pasara alguien. Me decanté por el blanco y negro porque le va mejor, acentúa más las luces y sombras».