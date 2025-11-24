Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arrieta, Goikoetxea, Cuesta eta Alonsok (Lasa falta da), Bilboko azokan lanak erakutsiko dituzte.

Hondarribia

Herriko bost artistek beraien lanak erakutsiko dituzte Bilboko FIG azokan

Aiert Alonso, Judas Arrieta, Sandra Cuesta, Naiara Goikotxea eta Julia Lasa ostegunetik igandera Euskaldunan

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Astelehena, 24 azaroa 2025, 20:15

Comenta

Bilboko Euskalduna jauregian FIG Bilbao arte garaikideko azoka ospatuko da aste hontan, ostegunetik igandera, eta nazioarteko topaketa garrantzitsu hontan izango dira Maddalen arte garaikiderako guneko bost artista: Aiert Alonso, Judas Arrieta, Sandra Cuesta, Naiara Goikotxea eta Julia Lasa.

Ortzi Alonso Kultur zinegotziak gogoratu du nola «aurtengo martxoan jarri genuen martxan Maddalen arte garaikideko gune hau eta helburuak aipatzen genituen: Batetik, Hondarribiko sortzaile edo artistak elkartzea, saretzea, elkar ezagutzea... Harremanak sustatzea eta hor sortuko diren dinamikak esango dute aurrerantzean zer izango den».

Bestetik, «artista hoiei ikusgarritasuna eman nahi diegu. Urtean zehar dinamika ezberdinak egin dira lokalean bertan, bai erakusketa, bai eta egonaldiak ere, eta kanpora ateratzeko asmoa ere bagenuen, orain FIGekin lortu duguna. Interesgarria iruditzen zaigu herriko bost artistei, eta haietako bi 'Hondarribia sormen hiria' bekaren irabazleak dira, aukera hau ematea».

Maddaleneko lehen komisarioa Judas Arrieta da, urtea amaitu arte eta ondoren beste norbaitek hartuko du ardura hori. «Poz haundia da FIGen egotea. Apirila aldean gure proiektua aukeztu genuen eta handik hilabete batzutara baiezkoarekin erantzun ziguten. Bilbon antolatzen den feria honek urte asko daramazki eta garrantzi haundia dauka. Aukera oso polita da horrelako feria internazional batean herriko artisten lanak ezagutaraztea».

Arrietak aipatu du nola «hasieran gaude, zortzi hilabete bakarrik daramazkigu proiektu honekin lanean eta espero dut ez bakarrik feria honetara joatea, baizik eta aukera izatea herriko artista gehiagok beste leku batzuetan bere lanak erakusteko».

Aukera paregabea

FIGen aukerak «paregabeak dira, ez bakarrik lanak erakusteko, baizik eta baita ere, beste galeria, beste instituzio, beste artistekin elkartu eta sinergiak aurkitzeko». Beraz, «gure helburua da ez bakarrik obra erakustea, baizik eta baita ere hitz egitea 'Hondarribia sormen hiria' eta Maddalen guneari buruz».

Aipatutako bost artistek 6-10 lan eramango dituzte Euskalduna jauregira. Onartzen du Arrietak «horrelako proiektu bat gauzatzea ez dela erraza izan, aukeraketa bat egin behar zen. Saiatu genuen karrera luzeagoa zuten artistak aukeratzen. Baiezkoa jaso arte urduritasuna egon zen, gure apostu polita bat zelako, eta azkenean lortu genuen. Pozik gaude eta hau hasiera da bakarrik. Hurrengo urtetan ere berriz saiatuko gera FIGen egoten».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herriko bost artistek beraien lanak erakutsiko dituzte Bilboko FIG azokan

Herriko bost artistek beraien lanak erakutsiko dituzte Bilboko FIG azokan