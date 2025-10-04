'Helen Keller, ¿La mujer maravilla?' en el auditorio

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

De la mano de Escena Camino Norte, hoy a las 19.00 en el auditorio la compañía gallega Chévere ofrecerá la obra teatral 'Helen Keller, ¿La mujer maravilla?', con entradas a cinco euros, a la venta en taquilla desde las 17.00. Angela Ibáñez, Patricia de Lorenzo y Chusa Pérez de Vallejo subirán al escenario para interpretar una obra en la que se relata la historia de Helen Keller, que se convierte en una celebridad mundial al ser la primera persona sordociega en obtener un título universitario en 1904 en Harvard. Se trata de un espectáculo accesible para personas sordas, ciegas y sordociegas.