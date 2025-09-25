Hondarribia«Guztion ekarpenak behar dira bide hau elkarrekin egiteko»
Energia komunitateak martxan jartzeko prozesu parte hartzailea abiatuko du Udalak eta urrian zehar hainbat informazio saio burutuko dira
Hondarribia
Osteguna, 25 iraila 2025, 20:35
Jasangarritasunaren eta energia-burujabetzaren alde urrats sendoa egingo du Udalak, Gipuzkoako Eraldaketa Energetikorako Bulegoarekin elkarlanean. Lehen aldiz herri mailako energia komunitatea martxan jartzeko prozesu parte hartzailea abiatuko du.
Ekimen honen hleburua herritarrak zein jarduera ekonomikoak kontsumitzaile pasibo izatetik aktibo izatera igarotzea, energia berriztagarria sortuz eta modu kolektiboan kudeatuz.
Garoa Lekuona, Ingurumen eta Energia zinegotziak, azaldu bezala, «energia komunitate batek aukera ematen du herritarrek, merkatariek, auzo elkarteek, ostalariek, enpresek eta Udalak energia berriztagarria sortzeko eta komunitatean parte hartzen dutenen artean banatzeko. Horri esker, argiaren fakturan aurrezpen nabarmena lor daiteke».
Ordea, «prozesua ez da aurrezpen ekonomiko hutsera muga-tzen: kohesio soziala indartzea, ingurumenarekiko errespetua sustatzea eta energia-burujabe-tza sendotzea ditu xede».
Igor Enparan alkateak ikusten du «herri bezala gure etorkizun energetikoa eraikitzeko aukera dela, modu kolektiboan eta bidezkoan. Erakundeak elkarlanean inplikatu garen bezala, herritarrek, merkatariek, ostalariek zein enpresek rol aktiboa izan dezakete energia berriztagarria sortzen eta kudeatzen, eta horrek gure komunitatea kohesionatu eta ingurumenarekiko konpromisoa sendotuko du».
Hala bada, «herritar eta eragile ekonomiko guztiak gonbida-tzen ditugu urriko saioetan parte hartzera, eredu energetiko jasangarriago, bidezkoago eta hurbilago baten inguruan hausnartu eta beharrezko informazioa jaso dezaten; guztion ekarpenak beharrezkoak dira bide hau elkarrekin egiteko».
Hiru informazio saio
Energia komunitate hori sortu ahal izateko lehen urratsak urrian emango dira, informazio saio irekien bidez. Herritar eta auzo elkarteei zuzenduta, energia komunitateak zer diren, horien onurak zeintzuk diren eta nola parte hartu daitekeen azalduko da urriaren 2an, 18:00etan kultur etxean eta 23an, 18:00etan auditorioan.
Jarduera ekonomikoek (merkataritza, ostalaritza, industria...) energia komunitatean nola parte har dezaketen eta zer onura lor ditzaketen landuko da urriaren 6an, 10:00etan kultur etxean eta 23an, 18:00etan auditorioan.
Azken saio hau partekatua izango da eta aurreko saioetan sortutako zalantzak argituko dira eta herri mailako energia komunitatea abiarazteko lehen konfiantza eta aktibazio gunea izango da. Lekuonaren hitzetan, helburua hirukoitza izango da: «zalantzak argitzea, konfiantza sor-tzea eta proiektu kolektibo honetan parte hartu nahi duten herritarrak aktibatzea».
Udal webgunean atal berezi bat prestatu da, gaiarekin lotutako informazio eguneratua jasotzeko eta interesa duten herritarrek saioetan izena emateko.
