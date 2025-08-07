Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Hondarribia

Guztion Alardea invita a participar esta tarde en el mural popular de Kasino Zaharra

J. O.

hondarribia.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

Hoy viernes, Guztion Alardea celebra una nueva iniciativa enmarcada en el proyecto 'Jaiak Elkarrekin'. El colectivo invita a los hondarribitarras a participar en el mural popular que pintarán a partir de las 16.30 horas en Kasino Zaharra.

Esta acción cuenta con la participación de tres artistas locales, Julia Lasa, Maore Sagarzazu y Naiara Goikoetxea: «Bajo su dirección, reflejaremos que queremos vivir las fiestas y el día del Alarde en paz y juntos», explican desde Guztion Alardea. «A partir de esta obra colectiva se podrán hacer camisetas y encargarlas el mismo día».

Además de la elaboración de ese mural popular, el evento incluirá la instalación de una barra con música, bebida y comida. También se podrá seguir firmando las solicitudes para participar como soldado en las distintas compañías del Alarde, una iniciativa que Guztion Alardea puso en marcha la semana pasada. «Tal y como expusimos en el acto de presentación del 30 de julio, está en manos de todos superar el conflicto y dar pasos adelante para celebrar juntas las fiestas, así que animamos a todo aquel hondarribiarra que esté a favor de la solución a acercarse a Kasino Zaharra».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Guztion Alardea invita a participar esta tarde en el mural popular de Kasino Zaharra