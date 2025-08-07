Guztion Alardea invita a participar esta tarde en el mural popular de Kasino Zaharra

J. O. hondarribia. Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28 Comenta Compartir

Hoy viernes, Guztion Alardea celebra una nueva iniciativa enmarcada en el proyecto 'Jaiak Elkarrekin'. El colectivo invita a los hondarribitarras a participar en el mural popular que pintarán a partir de las 16.30 horas en Kasino Zaharra.

Esta acción cuenta con la participación de tres artistas locales, Julia Lasa, Maore Sagarzazu y Naiara Goikoetxea: «Bajo su dirección, reflejaremos que queremos vivir las fiestas y el día del Alarde en paz y juntos», explican desde Guztion Alardea. «A partir de esta obra colectiva se podrán hacer camisetas y encargarlas el mismo día».

Además de la elaboración de ese mural popular, el evento incluirá la instalación de una barra con música, bebida y comida. También se podrá seguir firmando las solicitudes para participar como soldado en las distintas compañías del Alarde, una iniciativa que Guztion Alardea puso en marcha la semana pasada. «Tal y como expusimos en el acto de presentación del 30 de julio, está en manos de todos superar el conflicto y dar pasos adelante para celebrar juntas las fiestas, así que animamos a todo aquel hondarribiarra que esté a favor de la solución a acercarse a Kasino Zaharra».