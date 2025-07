Los guardianes del aire en Hondarribia

La bahía de Txingudi recibe la visita de miles de aves cada año, especialmente en época estival, cuando los flujos migratorios de los pájaros se ... intensifican. El aeroropuerto de Hondarribia linda con este enclave natural, y esta proximidad lo aúpa a un pódium particular. Es el segundo aeropuerto de Europa con mayor tráfico de aves, sólo por detrás del de Algeciras. Un aeródromo en plena bahía deja imágenes únicas, por ejemplo, en el aterrizaje de los aviones, pero también tiene inconvenientes que pueden jugarle una mala pasada al piloto.

La alta presencia de aves puede suponer un riesgo para los aviones. El impacto de los pájaros contra los diversos elementos de una aeronave puede desembocar en un accidente de gravedad, dependiendo de las dimensiones del animal y del momento del choque. Desde Aena aseguran que en el aeropuerto de Hondarribia «no se han producido accidentes graves relacionados con el impacto de aves». Aun y todo, prefieren ser precavidos. Cuentan con una halconera para mantener a las aves de la bahía de Txingudi y alrededores lejos de los aviones que despegan y aterrizan en la pista.

Ampliar Un halcón híbrido (izquierda), peregrino (medio) y sacre (derecha) en las instalaciones de la halconera del aeropuerto.

Situado en uno de los extremos de las instalaciones, este espacio es el hogar de once halcones y un águila específicamente entrenados para labores de apoyo en aeropuertos. Y el de Hondarribia tiene unas exigencias concretas. «Las aves que sobrevuelan este entorno son acuáticas. Pueden ser anátidas, todo tipo de patos y sobre todo gaviotas y zancudas como garzas reales», explica Ángel de Pazo, cetrero gallego que trabaja en el aeródromo guipuzcoano.

Aunque en Hondarribia no se registran muchos, la frecuencia de impactos con aves varía en función de la época del año. «La mayoría de impactos suele producirse en verano por la llegada de especies estivales en migración desde África, como pueden ser las golondrinas o los vencejos. El número de incidentes aumenta, pero disminuye el riesgo porque son pájaros muy pequeños», concreta Arturo Núñez, otro de los cetreros que trabaja en la halconera del aeropuerto.

Cartuchos que detonan sin dañar a los animales, perros entrenados o el uso de pirotecnia, otras formas de ahuyentar a las aves

La actuación de estos guardianes del aeropuerto arranca antes de que un avión despegue o aterrice. «Adaptamos las técnicas al entorno de cada pista. Mantenemos la vigilancia en todo momento para poder actuar sobre las aves que entran, así que los momentos previos a la llegada o la salida del avión son muy importantes», refleja Ángel.

Ampliar Arturo Núñez acaricia un halcón peregrino en la pista de aterrizaje.

Pero los halcones no son lo único que utiliza el equipo. «Desde el uso de pirotecnia para ahuyentar a las aves hasta cartuchos que detonan y las asustan sin hacerles daño, o perros entrenados para desalojar los patos que se acercan a la pista por tierra», enumera. «Realizamos una serie de revisiones diarias, tanto de pista como perimetrales, y durante esas inspecciones vamos detectando las aves que pueden interferir con los aviones. Entonces, las dispersamos con las medidas pertinentes».

La labor de seguridad de estas aves se desarrolla muchos metros por encima de la altura de aterrizaje. «Los soltamos a gran altura y antes de que lleguen los aviones para que no supongan un peligro para los pilotos. Realizan un trabajo de aclarado de perímetro para que el aterrizaje o el despegue sean limpios». El cetrero gallega confirma la mejora técnica en los últimos años. «Ha cambiado bastante, sobre todo la formación de los trabajadores. También los métodos de vigilancia, que es lo más importante porque si no vigilas no puedes detectar el problema y no puedes actuar». Otra novedad es el sistema GPS «para controlar los vuelos de los halcones y tenerlos vigilados en todo momento». El propio Ángel fue el encargado de implementar esta medida en otros aeropuertos donde ha trabajado con anterioridad.

Más peligro en el aterrizaje

Existe una maniobra más susceptible a recibir impactos de aves. «Normalmente la operación que puede tener más riesgo suele ser el aterrizaje, porque el avión pasa más tiempo a baja altura y es más fácil que coincida con las aves», analiza. En el despegue, en cambio, la aeronave «coge altura muy pronto y no interfiere tanto con el espacio de las aves».

Ampliar Ángel de Pazo sujeta un halcón híbrido mientras observa el aterrizaje de un avión.

La ausencia de accidentes graves por impacto de aves constata el buen hacer del equipo de cetreros en el aeropuerto de Hondarribia. «Desde que trabajamos aquí no ha habido incidentes graves y apenas hemos tenido impactos con aves grandes. Prácticamente todos los choques son con pájaros pequeños como golondrinas o vencejos», informa Arturo con un halcón peregrino posado en su brazo.

Los halcones viven «unos 20 años», están en activo casi toda la vida y se les jubila «cuando no pueden trabajar con normalidad»

Los trabajadores de la halconera deben tener claro cómo proceder en caso de impacto. «Cuando un piloto notifica un impacto con un ave, inmediatamente se hace una revisión de la pista para buscar el animal para retirarlo de la pista lo antes posible», detalla. «También se hace una revisión de la aeronave para ver en qué zona ha impactado, se le pregunta al piloto para consultar si ha podido identificar el pájaro y finalmente se almacena todo en la base de datos».

Ampliar Un halcón peregrino con los ojos tapados para evitar que se estrese con los estímulos.

Garantizar la seguridad de los aviones precisa de esfuerzo, dedicación y, por encima de todo, muchas horas en compañía de los halcones. «Estamos activos desde que sale el sol hasta que se pone», señala el especialista. «En algunos casos, también podemos implementar medidas nocturnas».

Estas largas jornadas también pasan factura en los animales, y como todos los trabajadores, también tienen derecho a una jubilación. «La fecha de retiro de los halcones la determinan sus aptitudes físicas. Si no puede realizar su trabajo con normalidad, se le jubila. Suelen vivir unos 20 años y están en activo casi toda la vida, hasta que los retiramos a las halconeras para que descansen hasta el final».