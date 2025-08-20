«El grupo nace con un objetivo claro: abrir corazones y mentes»

B. HOSSEIN HONdarribia. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Gato con Jotas es el nombre artístico de un músico y performer multidisciplinar que fusiona folclore tradicional con lenguajes contemporáneos como la electrónica, la poesía o lo audiovisual, para acercar sus raíces a nuevos públicos desde una mirada inclusiva y actual.

–¿Cómo nace la Electrojota y qué necesidad artística quería cubrir con este proyecto?

–Nació hace ya 10 años. Desde Extremadura y Madrid, que yo residí allí. Fueron unos inicios muy bonitos, con muchísima tragedia y mucho amar a la tierra y a nuestra música popular. Pero con un foco claro. El foco era el de abrir corazones y mentes. Era una lucha activa, por supuesto, en cuanto a no cosificar, a no odiar, a tener una sociedad un poquito más... igual.

–Y en pocas palabras, ¿cómo describiría este espectáculo?

–Un espectáculo que te hace vibrar. Que te lleva a tiempos que no hemos vivido. A tiempos que te hacen ver la vida que tuvieron nuestros abuelos sin haber estado ahí. A las voces que trinaban en matanzas, a imágenes del recuerdo que permanecen activas por un engranaje social que va desde las personas más antiguas o las más congeladas hasta las generaciones más jóvenes. Es un caminar y es un coincidir entre ambos. En lo que fuimos y en lo que somos y hacia dónde vamos. Es un espectáculo de folclore, por supuesto, pero un poco modernista.

–Y en este espectáculo en el que confluye música electrónica, danza, poesía y audiovisuales, ¿cuál es el papel que juega cada una de esas disciplinas?

–En lo audiovisual, nuestra imagen es actual y va acorde con nosotros. La iluminación, que también juega muchísimo. La estética es gran parte porque sacamos trajes tradicionales, como el traje de 'Hacia la Gorra del Nombre Hermoso'. Otros paños negros antiguos que representaban una sobriedad, un paso de lo más sobrio a lo más alegre. La danza, con bailes del folclore popular. Las voces son importantes, no solo las de las niñas, sino de todas las coristas que son. Ese trinar de mujeres antiguas, que los jóvenes los proyectan y todo es un compendio de sensaciones que hacen que el espectáculo sea redondo.

–¿Cree que el folclore todavía arrastra ciertos prejuicios?

–La respuesta es sí. Con la dictadura hubo ese renacer del folclore. Era una sociedad cosificada o sin hacerse así misma, sino al parecer de otros. Tenían muchos tapujos y guardaban muchísimos miedos, de los que se han ido liberando.

–¿Y qué supone presentar la electrojota en el Bidasoafolk?

–Pues es una suerte, un regalo. Porque para nosotros llevar nuestro formato fuera de la tierra, fuera de Madrid, siempre representa mucho.Y bueno, estar en una tierra tan bonita y fronteriza, donde conviven distintas comunidades, y llevar allí nuestra música –a un paraíso al que además migraron muchos de los nuestros– nos ilusiona mucho, porque sabemos que vamos a tener una respuesta muy bonita.